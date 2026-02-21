Mardin 1969 spor, arnavutköy maçına nasıl hazırlandı?

Mardin 1969 Spor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden bir takım olarak, Arnavutköy Belediye Spor ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını tamamladı. Bu önemli karşılaşma, takımın liderlik yarışı açısından büyük bir önem taşıyor ve oyuncular, sahaya çıkmaya hazır durumda bulunuyor.

Maç Hazırlıkları Ne Şekilde Gerçekleşti?

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 25'inci haftada oynanacak olan Arnavutköy Belediye Spor maçı için Mardin 1969 Spor, antrenman programını titizlikle uyguladı. Takım, 22 Şubat Pazar günü Arnavutköy Belediye Spor'a konuk olacak ve bu maç, liderlik mücadelesinde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kırmızı-lacivertli ekip, Bolluca Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayacak olan maç öncesinde, antrenmanlarına ısınma hareketleriyle başladı. Takım, bu süreçte koordinasyon ve çabukluk programlarıyla çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmaların İçeriği Nasıldı?

Antrenmanların devamında, oyuncular pas ve şut çalışmaları yaparak maç için hazırlıklarını güçlendirdi. Günün son antrenmanı ise dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Bu antrenmanlar, takımın hem fiziksel hem de taktiksel açıdan maç için hazır olmasını sağladı.

Mardin 1969 Spor, geride kalan 24 maçta topladığı 52 puanla grupta 3'üncü sırada yer alıyor. Liderle arasında yalnızca 2 puan fark bulunan Kırmızı-lacivertliler, Arnavutköy Belediye Spor'u yenerek liderlik yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Takımın Hedefleri ve Beklentileri Neler?

Bu önemli karşılaşma öncesinde, Mardin 1969 Spor'un oyuncuları ve teknik heyeti, hedeflerine ulaşmak için büyük bir motivasyon içerisinde. Takım, hem taraftarlarının desteğiyle hem de kendi performanslarıyla bu maçı kazanmayı amaçlıyor. Liderlik mücadelesinde atılacak bu adım, sezonun geri kalan kısmı için de belirleyici bir rol oynayabilir.

Sonuç olarak, Mardin 1969 Spor, Arnavutköy Belediye Spor maçı için tüm hazırlıklarını tamamlayarak, sahaya çıkmaya hazır bir şekilde bekliyor. Bu kritik karşılaşmanın, takımın sezon hedefleri açısından ne denli önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.