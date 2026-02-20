Altay, Tire 2021'i evinde ağırlamaya hazırlanıyor

İzmir temsilcisi Altay, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 21 Şubat Cumartesi günü evinde Tire 2021 ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Söke 1970 ile 1-1 berabere kalan Altay, bu mücadelede galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Karşılaşmanın detayları neler?

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan bu karşılaşmada, hakem Fuat Filiz düdük çalacak. 22'nci haftanın açılış mücadelesi olarak dikkat çeken bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Altay'da eksikler kimler?

Ev sahibi ekip Altay'da bazı oyuncuların eksikliği dikkat çekiyor. Sarı kart cezalısı santrfor Ünal Alihan ve orta saha oyuncusu Ege ile sakatlanan sağ kanat oyuncusu Mehmet Nur, bu maçta forma giyemeyecek. Ancak cezası sona eren stoper Sefa, ilk 11'deki yerini alacak.

Geçmiş karşılaşmalar nasıl sonuçlandı?

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Altay, rakibi Tire 2021'i deplasmanda Sefa'nın 90+6'ncı dakikada attığı golle 2-1 mağlup etmişti. Altay, taraftarının desteğiyle bu kez de galip gelerek puan tablosunda daha üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Gruptaki durum nedir?

Grupta 6 puanı silinen Altay, 19 puanla 11'inci sırada yer alırken, 34 puana sahip Tire 2021 ise 8'inci basamakta bulunuyor. Bu durum, her iki takım için de maçı daha da kritik hale getiriyor.

Tire 2021'deki gelişmeler neler?

Konuk takım Tire 2021'de, bahis soruşturması nedeniyle 3 ay ceza alan teknik direktör Ufuk Uysal bu karşılaşmada görev yapamayacak. Bu durum, takımın performansını etkileme potansiyeli taşıyor.

Altay Başkanı'ndan sert açıklamalar

Altay Başkanı Sinan Kanlı, karşılaşma öncesinde Tire 2021 FK yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabında, ilk yarıda oynanan karşılaşmanın devre arasında Tire yönetiminin zorbaca davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Kanlı, Tire 2021 Kulübü mensuplarını misafirperverliğe uygun şekilde davet ederek, bilet ücretlerini sadece 5 kuruş olarak belirlediklerini açıkladı.