Dolar
43,8495 %0.2
Euro
51,6005 %-0.03
Gram Altın
7.086,43 % 0,70
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji WhatsApp, Grup Sohbetlerine Yeni Bir Özellik Ekleyerek Kullanıcı Taleplerine Yanıt Verdi Mi?

WhatsApp, Grup Sohbetlerine Yeni Bir Özellik Ekleyerek Kullanıcı Taleplerine Yanıt Verdi Mi?

WhatsApp, grup sohbetlerine yeni katılan üyelerin geçmiş mesajları görmesini sağlayan 'Grup Mesajı Geçmişi' özelliğini duyurdu.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
WhatsApp, Grup Sohbetlerine Yeni Bir Özellik Ekleyerek Kullanıcı Taleplerine Yanıt Verdi Mi?
Okunma Süresi: 3 dk

Dünyanın en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla önemli bir yenilik gerçekleştirdi. Uygulama, grup sohbetlerinde yeni katılan üyelerin geçmiş mesajları görebilmesine olanak tanıyan 'Grup Mesajı Geçmişi' özelliğini tanıttı. Bu özellik, grup sohbetlerinin daha şeffaf ve erişilebilir hale gelmesini sağlamak için tasarlandı.

Grup Mesajı Geçmişi özelliği, WhatsApp Blog'unda yapılan açıklamalara göre, grup yöneticileri ve mevcut üyeler tarafından kullanılabilecek. Bu özellik sayesinde, grup yöneticileri yeni katılan üyelere en son 100 mesajı gönderebiliyor. Böylece, yeni üyeler grupta daha önce neler konuşulduğundan haberdar olabiliyor. Bu durum, grup dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı oluyor.

Grup Yöneticilerinin Kontrolü Elinde

WhatsApp, grup yöneticilerine bu yeni özelliği kullanma konusunda esneklik sunuyor. Yöneticiler, grup ayarlarını değiştirerek bu özelliği devre dışı bırakma seçeneğine sahip. İstedikleri zaman mesaj geçmişini paylaşarak, grup üyelerinin bilgilendirilmesine katkı sağlayabiliyorlar. Bu durum, grup yöneticilerinin kontrolünü artırırken, grup üyeleri arasında daha iyi bir iletişim ortamı oluşturuyor.

Grup Mesajı Geçmişi özelliği, grup sohbetlerinin gizlilik standartlarını korumaya devam ederken, aynı zamanda kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. WhatsApp, bu özelliğin diğer kişisel mesajlar gibi uçtan uca şifrelenmeye devam ettiğini vurguladı. Bu sayede, kullanıcıların gizliliği ve güvenliği ön planda tutulmuş oluyor.

Şeffaflık ve Bildirimler

WhatsApp, mesaj geçmişinin gönderilmesi durumunda, gruptaki herkesin net zaman damgaları ve gönderen bilgilerini içeren bir bildirim alacağını belirtti. Bu özellik, kullanıcıların hangi mesajların paylaşıldığını ve ne zaman gönderildiğini takip etmelerine olanak tanıyor. Böylece, grup içindeki iletişim daha şeffaf bir hale geliyor.

Mesaj geçmişinin görünümü, normal mesajlardan farklı olarak tasarlandığı için kullanıcılar, hangi mesajların geçmişten geldiğini kolayca ayırt edebilecekler. Bu durum, gruptaki etkileşimi artırırken, kullanıcıların geçmişe dair bilgileri daha rahat bir şekilde alabilmelerini sağlıyor.

Kademeli Olarak Kullanıma Sunuluyor

WhatsApp, Grup Mesajı Geçmişi özelliğinin kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladığını açıkladı. Bu, kullanıcıların yeni özelliği zamanla deneyimleyecekleri anlamına geliyor. Kullanıcıların geri bildirimleri doğrultusunda, WhatsApp'ın bu özelliği daha da geliştirmesi bekleniyor. Uygulama, kullanıcı taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, sürekli olarak yenilikler sunmaya devam ediyor.

Sonuç olarak, WhatsApp'ın Grup Mesajı Geçmişi özelliği, grup sohbetlerinin daha erişilebilir ve şeffaf hale gelmesini sağlarken, kullanıcıların gizlilik ve güvenliğini de ön planda tutuyor. Bu yenilik, WhatsApp'ın kullanıcı odaklı yaklaşımının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

#Haber
#Sosyal Medya
#Teknoloji
#Whatsapp
Selim Yiğitbaşı Kimdir ve Ne İş Yapmaktadır?
Selim Yiğitbaşı Kimdir ve Ne İş Yapmaktadır?
#Gündem / 20 Şubat 2026
Gıda arzını artırmak için 45 yeni tarım bölgesi mi kurulacak?
Gıda arzını artırmak için 45 yeni tarım bölgesi mi kurulacak?
#Ekonomi / 20 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Konya Büyükşehir Belediyesi Uzaya Kendi Küp Uydusunu Göndermeye Hazırlanıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi Uzaya Kendi Küp Uydusunu Göndermeye Hazırlanıyor
Teknoloji
Xiaomi, Redmi ve POCO Kullanıcıları İçin Güncelleme Dönemi Ne Zaman Bitecek?
Xiaomi, Redmi ve POCO Kullanıcıları İçin Güncelleme Dönemi Ne Zaman Bitecek?
Futbolda Bahis ve Şike Soruşturması Kapsamında 32 Kişi Gözaltına Alındı mı?
Futbolda Bahis ve Şike Soruşturması Kapsamında 32 Kişi Gözaltına Alındı mı?
Yalçın özden yoğun bakıma kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?
Yalçın özden yoğun bakıma kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?
Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir?
Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir?
Veliaht dizisinin 22. bölümü ne zaman yayımlanacak ve son bölümde neler yaşandı?
Veliaht dizisinin 22. bölümü ne zaman yayımlanacak ve son bölümde neler yaşandı?
Adana'da 2026 Ramazan Ayında Akşam Ezanı ve İftar Vakti Ne Zaman?
Adana'da 2026 Ramazan Ayında Akşam Ezanı ve İftar Vakti Ne Zaman?
Andras Toma: Unutulmuş Bir Macar Askerinin Hikayesi ve 53 Yıllık Yanlış Teşhis
Andras Toma: Unutulmuş Bir Macar Askerinin Hikayesi ve 53 Yıllık Yanlış Teşhis
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft