Selim Yiğitbaşı Kimdir ve Ne İş Yapmaktadır?

Selim Yiğitbaşı Kimdir ve Ne İş Yapmaktadır?

Kübra Güran Yiğitbaşı'nın eşi Selim Yiğitbaşı'nın mesleki kariyeri ve kökeni hakkında detaylı bilgiler.

14
Selim Yiğitbaşı Kimdir ve Ne İş Yapmaktadır?
Afyonkarahisar Valiliği görevinden sonra İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan Kübra Güran Yiğitbaşı’nın özel hayatı, kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Özellikle eşi Selim Yiğitbaşı hakkında merak edilenler arasında, onun mesleki kariyeri ve kökeni gibi konular öne çıkmaktadır.

Selim Yiğitbaşı'nın Mesleki Kariyeri Nasıldır?

Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı, sağlık alanında uzmanlaşmış bir hekimdir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak bilinen Yiğitbaşı, tıp eğitimini 1994 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Uzmanlık alanı, kas-iskelet sistemi hastalıkları ve travmatik yaralanmalar üzerinedir.

Kamu hastanelerinde uzun yıllar görev yapmış olan Selim Yiğitbaşı, hâlihazırda Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde uzman hekim olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Mesleki deneyimi ve uzmanlığı, sağlık sektöründe önemli bir yer edinmesini sağlamıştır.

Selim Yiğitbaşı Nerelidir ve Ailesi Hakkında Bilgiler Nelerdir?

Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı, köken olarak Afyonkarahisar’lıdır. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde tamamlamış, ailesi de bu bölgenin köklü ve tanınmış ailelerinden biri olarak bilinmektedir. Dedesi, İstiklal Savaşı Gazisi ve Demokrat Parti Afyonkarahisar eski milletvekillerinden Gazi Yiğitbaşı’dır.

Babasının ise Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı olması, ailenin akademik ve siyasi geçmişini pekiştirmektedir. Bu yönüyle Yiğitbaşı ailesi, hem akademik başarıları hem de siyasi geçmişleri ile dikkat çekmektedir.

Kübra Güran Yiğitbaşı ile Selim Yiğitbaşı'nın Evliliği Nasıl Gerçekleşmiştir?

Kübra Güran Yiğitbaşı ile Selim Yiğitbaşı’nın evliliği, ailelerin tanıştırmasıyla Ankara’da gerçekleşmiştir. Çiftin üç çocuğu bulunmaktadır. Kübra Güran Yiğitbaşı, akademik çalışması olan “Suskunluk Sarmalı” adlı tezinde, tanışma ve evlilik süreçlerine de yer vermiştir. Bu durum, çiftin yaşamlarının nasıl şekillendiğine dair önemli bir bakış açısı sunmaktadır.

Selim Yiğitbaşı, mesleği ve ailesiyle ilgili birçok bilgiye sahip olan bir birey olarak, kamuoyunda merak edilen bir isim olmayı sürdürmektedir. Eşi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kamu görevleri nedeniyle daha fazla tanınsa da, Selim Yiğitbaşı’nın kendi alanındaki uzmanlığı ve köklü geçmişi dikkat çekmektedir.

