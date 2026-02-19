Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir?

Dinamo Zagreb ile Genk, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda önemli bir karşılaşma için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu kritik maçta Hırvatistan ekibi, ev sahibi olmanın avantajıyla mücadele edecek. Mario Kovacevic yönetimindeki Dinamo Zagreb, taraftar desteğini arkasına alarak ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Belçika temsilcisi Genk ise zorlu deplasmanda galip gelerek son 16 turuna bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman oynanacak?

Dinamo Zagreb ile Genk arasındaki maç, 19 Şubat 2026 tarihinde Perşembe günü gerçekleştirilecek. Maçın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlendi. Hırvatistan'daki Maksimir Stadyumu'nda oynanacak olan bu karşılaşma, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Dinamo Zagreb, ev sahibi olmanın verdiği avantajla sahaya çıkacakken, Genk ise zorlu bir deplasmanda galibiyet arayışında olacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Dinamo Zagreb-Genk maçının canlı yayın hakkı Tabii Spor 2 kanalına ait. Maçın yayın saatinde, futbolseverler ekran başında olacak ve iki takımın mücadelesini takip edebilecek. Bu önemli karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek isteyen takımlar için kritik bir fırsat sunuyor.

İlk maçta neler bekleniyor?

İlk maçın Hırvatistan'da oynanacak olması, Dinamo Zagreb için önemli bir avantaj sağlıyor. Takım, taraftarlarının desteğiyle birlikte sahada etkili bir performans sergilemek istiyor. Öte yandan, Genk ise deplasmandan galip gelerek rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Her iki takım da bu mücadelede hata yapmak istemiyor ve galibiyet için sahada elinden geleni yapacak.