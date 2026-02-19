Dolar
Formula 1'de İstanbul Park Pistinin Yeniden Takvime Alınması Bekleniyor Mu?

Formula 1'de İstanbul Park Pistinin Yeniden Takvime Alınması Bekleniyor Mu?

Formula 1, İstanbul Park pistinin 2027 sezonunda yeniden takvime dahil edilmesi için hazırlık yapıyor.

Yayınlanma
14
Formula 1'de İstanbul Park Pistinin Yeniden Takvime Alınması Bekleniyor Mu?
Okunma Süresi: 2 dk

Formula 1, motor sporlarının en prestijli organizasyonu olarak, İstanbul Park pistinin yeniden takvime dahil edilmesi için önemli adımlar atıyor. Uzun bir aradan sonra, bu ikonik pistin Formula 1 takvimine dönmesi, motor sporları tutkunları arasında heyecan yaratmakta.

Yeni dönemde uygulanması planlanan rotasyon sistemi ile belirli yarışların takvimde dönüşümlü olarak yer alacağı bilgisi, İstanbul Park için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu sistemin uygulanması, daha önce takvim dışında kalan Türkiye'nin yeniden Formula 1 organizasyonlarına ev sahipliği yapma şansını artırıyor.

İstanbul Park'ta Dönüşüm Ne Zaman Gerçekleşecek?

Barselona'nın Spa ile dönüşümlü olarak takvimde yer alacağı açıklaması, Türkiye için yeni bir umut ışığı yakmış durumda. Kulüpler ve ilgili taraflar arasındaki görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığı ve 2027 sezonunda İstanbul Park'ta yeniden bir Formula 1 yarışı düzenlenmesinin beklendiği ifade ediliyor. Bu durum, İstanbul'un motor sporları alanındaki önemini yeniden pekiştirebilir.

İstanbul Park, daha önce birkaç kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmış ve son olarak 10 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinde Mercedes pilotu Valtteri Bottas zafer elde etmişti. Bottas'ın bu zaferi, İstanbul Park'ta düzenlenen en son Formula 1 organizasyonu olarak kayıtlara geçti.

Bottas'ın Zaferi ve İstanbul Park'ın Geçmişi

Bottas’ın İstanbul Park'taki zaferi, yarışın takvimden ayrılmadan önceki son galibiyeti olarak dikkat çekiyor. Bu durum, İstanbul Park'ın Formula 1 dünyasındaki yerini ve önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Eğer İstanbul Park yeniden takvime girmesi halinde, motor sporları tutkunları 2027 sezonunda Türkiye'de büyük bir organizasyonu izleme fırsatı bulacaklar.

Motor sporları camiasında bu gelişmeler, Türkiye'nin Formula 1 organizasyonları açısından yeniden bir merkez haline gelmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İstanbul Park'ın yeniden Formula 1 takvimine dahil edilmesi, hem yerel hem de uluslararası düzeyde büyük bir ilgi uyandırması bekleniyor.

