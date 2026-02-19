Türk SİHA'ları NATO Tatbikatında Öne Çıktı: Bayraktar TB3 ve TCG Anadolu'nun Başarısı

Türkiye’nin yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB3, NATO’nun Almanya merkezli Steadfast Dart-2026 tatbikatında zorlu hava şartlarına rağmen görevini başarıyla icra etti. Tatbikat, NATO'nun müşterek harekât kabiliyetini test etmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir askeri tatbikat olarak öne çıkarken, Türkiye’nin savunma sanayisindeki önemli projelerinden biri olan Bayraktar TB3, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

TCG Anadolu’dan kalkan Bayraktar TB3’ün hedefi tam isabetle vurması, NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanı General Ingo Gerhartz tarafından yerinde izlendi ve takdirle karşılandı. Tatbikata Türkiye, 2 bin personelle katılırken, TCG Anadolu’da konuşlu TB3’ler olumsuz hava koşullarına rağmen operasyonel kabiliyetini sergiledi.

Zorlu Hava Şartlarında Görev Başarısı Nasıl Sağlandı?

Zorlu hava şartlarında görev başarısı Baltık Denizi çevresinde ve Almanya sahasında icra edilen NATO tatbikatında, eksi 5 dereceye kadar düşen sıcaklık ve yoğun kar yağışı altında devam etti. Bu çetin şartlara rağmen TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3, planlanan uçuş ve atış görevini başarıyla tamamladı.

Şiddetli rüzgâr ve düşük sıcaklık altında gerçekleştirilen görev, Türk savunma sanayisinin geldiği seviyeyi bir kez daha ortaya koydu. Bayraktar TB3, bu zorlu koşullarda gösterdiği performansla hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem de NATO’nun dikkatini çekmeyi başardı.

NATO Komutanından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Teşekkür

NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanlığı görevini yürüten General Ingo Gerhartz, tatbikat kapsamında TCG Anadolu’yu ziyaret ederek Türk yetkililerden bilgi aldı. Gerhartz, Bayraktar TB3’ün gerçekleştirdiği uçuşu ve hedefe yönelik atışı gemide takip etti. Hedefin tam isabetle vurulmasının ardından memnuniyetini dile getiren NATO Komutanı, Türkiye’nin katkısının ittifak açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Başarılı atış sonrası General Gerhartz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte Bayraktar TB3 platformunu yerinde inceledi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini tebrik eden Gerhartz, Steadfast Dart-2026 tatbikatına sağlanan katkı için teşekkür etti.

Türkiye’nin NATO İçindeki Rolü ve Savunma Kapasitesi

Türkiye’nin NATO içindeki etkin rolü ve savunma kapasitesi, tatbikat sahasında bir kez daha gözler önüne serildi. Steadfast Dart-2026 tatbikatı, Türkiye’nin yerli SİHA teknolojisinin ittifakın operasyonel gücüne somut katkı sağladığını gösterdi. Türk SİHA’larının NATO tatbikatlarında gösterdiği başarı, uluslararası arenada Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişimini de pekiştirmiştir.

Sonuç olarak, Bayraktar TB3’ün tatbikatta gösterdiği performans, Türk savunma sanayisinin uluslararası standartlarda ne denli ileri bir seviyede olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu tür tatbikatlar, Türkiye’nin savunma kapasitesini ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam edecektir.