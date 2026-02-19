2026 Yılında Cemre Düşme Tarihleri Nedir? İlk Cemre Ne Zaman Düşecek?

Hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla birlikte, halk arasında merakla beklenen “İlk cemre ne zaman düşecek?” sorusu yeniden gündeme gelmiştir. Cemre, baharın habercisi olarak kabul edilen bir gelenektir ve her yıl belirli tarihlerde düşmesi ile bilinir.

2026 yılı için cemrelerin düşme tarihleri netleşmiştir. Cemreler, halk inanışına göre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek doğadaki ısınma sürecini simgeler. Bu yıl, ilk cemrenin 19 Şubat’ta havaya düşmesi beklenmektedir.

İlk Cemre Ne Zaman Düşecek?

2026 yılında ilk cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşecektir. Bu tarih, aynı zamanda Ramazan ayının ilk gününe denk gelmektedir. İlk cemrenin ardından, ikinci cemre 26 Şubat’ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5 Mart’ta toprağa düşecektir.

Cemrelerin düşmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının kademeli olarak artması ve doğada bahar belirtilerinin görülmeye başlanması beklenmektedir. Cemrelerin düşmesi, her yıl olduğu gibi 2026’da da baharın yaklaştığının sembolü olarak kabul edilmektedir.

Cemre Düşmesi Ne Anlama Geliyor?

Cemre, halk inanışında doğadaki ısınma sürecini temsil eden sembolik bir olay olarak görülmektedir. Arapça kökenli olan “cemre” kelimesi, “kor” ya da “ateş” anlamını taşımaktadır ve kışın etkisinin kırılmaya başladığını ifade etmektedir.

İnanca göre, ilk olarak havaya düşen cemreyle birlikte soğukların şiddeti azalır. Ardından suya düşen cemre, suların ısınmaya başlamasını simgeler. Son olarak toprağa düşen cemre ise doğanın canlanışını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin hareketlenmesini temsil eder.

Cemrelerin Düşme Tarihleri 2026

2026 yılı için belirlenen cemre düşme tarihleri şu şekildedir: Birinci Cemre (Havaya): 19 Şubat 2026, İkinci Cemre (Suya): 26 Şubat 2026, Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 Mart 2026. Bu tarihler, baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemrelerin doğadaki etkilerini göstermektedir.

Cemrelerin düşmesi, her yıl olduğu gibi 2026’da da baharın yaklaştığının sembolü olarak kabul edilmektedir. Bu gelenek, toplumda baharın gelişini kutlamak ve doğanın canlanmasını beklemek amacıyla sürdürülmektedir.