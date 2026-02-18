Ordu emniyetinde yaşanan trajik intihar olayı nedir?

Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu'da, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde meydana gelen olay, birçok kişinin dikkatini çekti. 37 yaşındaki Sefa Yılmaz, ifade vermek üzere geldiği emniyet binasında, bir polis memurunun belindeki silahı alarak intihar etti. Olay, emniyet güçlerinin ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen trajik bir şekilde sonuçlandı.

Olayın arka planında ne var?

Sefa Yılmaz'ın yaşadığı olaylar zinciri, boşanma aşamasındaki eşinin evine gitmesiyle başladı. Hakkında daha önce verilen 'uzaklaştırma kararı'na rağmen, Yılmaz eşinin yanına gitti. Bu durum, aralarında çıkan bir tartışmaya yol açtı ve Yılmaz, eşinin cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Eşinin şikayeti üzerine, emniyet güçleri Yılmaz hakkında işlem başlattı.

Yılmaz, 'tedbiri ihlal' ve 'telefon gaspı' suçlamalarıyla Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermek üzere çağrıldı. Bu süreç, olayın gelişiminde önemli bir rol oynadı.

Emniyet bahçesinde ne oldu?

Yılmaz, emniyete kendi isteğiyle gelmesine rağmen, binanın bahçesinde beklerken ani bir hareketle yanındaki polis memuruna yöneldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Yılmaz, polis memurunun belindeki silahı zorla alarak kendi başına dayadı ve tetiği çekti. Olayın ardından emniyet bahçesinde büyük bir panik yaşandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bu durum, hem emniyet güçleri hem de sağlık ekipleri için üzücü bir durum olarak kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü ne yapacak?

Olayın ardından, Ordu Emniyet Müdürlüğü, kendi bahçesinde yaşanan bu güvenlik zafiyetini incelemek üzere çok yönlü bir idari ve adli soruşturma başlattı. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

Sefa Yılmaz'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın detayları, emniyet güçleri tarafından titizlikle araştırılacak.