Ufuk özkan'ın ameliyatında yaşanan duygusal tesadüf neyi ifade ediyor?

Ufuk özkan'ın ameliyatında yaşanan duygusal tesadüf neyi ifade ediyor?

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli sırasında yaşadığı anlamlı karşılaşma ile dikkat çekti.

Yayınlanma
14
Ufuk özkan'ın ameliyatında yaşanan duygusal tesadüf neyi ifade ediyor?
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği karaciğer nakli ameliyatı sırasında yaşadığı duygusal anlarla gündeme geldi. 8 saat süren zorlu bir operasyonla, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık'tan alınan karaciğerle hayata tutunan Özkan, hastane odasında yıllar önce destek verdiği Mahir ile karşılaştı. Mahir, yıllar sonra Özkan'ın hayatını kurtaran tıbbi cihazların başındaki müdür olarak karşına çıktı.

Karşılaşmanın anlamı nedir?

Ufuk Özkan'ın hayat hikayesi, filmleri aratmayacak bir 'vefa' sahnesine ev sahipliği yaptı. 14 yıl önce destek verdiği öğrenci Mahir, yıllar sonra Özkan'ın karaciğer nakli ameliyatında kilit bir rol üstlendi. Organ nakil cihazlarının başındaki yetkili müdür olarak eski hamisinin karşısına çıkan Mahir, sadakatiyle herkesi duygulandırdı.

Özkan, yaşadığı o şaşkınlığı ve mutluluğu şu cümlelerle aktardı: 'Dünyanın en güzel adamlarından bir tanesi Mahir kardeşim. O zamanlar Mahir öğrenci. Gel zaman git zaman, dünya çok küçük. Ama iyilik yaptım diye iyilik yapmayacaksınız. Zaman geçer, 12 sene geçer, sonra bakmışsın ki o çocuk senin ameliyatında kullanılan makineleri, organ nakillerinde kullanılan makinelerin başındaki müdür oluyor mesela. O Mahir de bu.'

Organ bağışının önemi nedir?

Organ bağışının hayati önemine de parmak basan Ufuk Özkan, tüm Türkiye'ye seslenerek adeta bir seferberlik çağrısında bulundu: 'Organ bağışı hayat kurtarır. Ben bağışladım, siz de bağışlayın' dedi. 8 saatlik karaciğer nakli operasyonu başarılı geçen Özkan, son olarak hakkında çıkan 'yoğun bakım' iddiaları sonrası bir açıklama yapmıştı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaları yalanlayarak 'Aslanlar gibiyiz, itibar etmeyiniz' demişti. Özkan, hastane odasındaki duygusal anlarını ve yaşadığı mutluluğu paylaşarak, 'Çok şükür, Allah'a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Genç donör ile buluşma anı nasıl gelişti?

Karaciğer nakli olan oyuncu Ufuk Özkan, hastanede annesine organ naklinde bulunan gençle buluştu. 'Organ nakli hayat kurtarır' mesajı veren Özkan'a, annesini hayata döndüren gençten duygulandıran sözler geldi. Genç, videoda, 'Korkuyordum… Videolarınızı izledim ve cesaret buldum.' açıklaması sonrası duygusal anlar yaşandı.

Özkan, yoğun bakım sürecinin ardından duygularını paylaşarak, 'Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu.' şeklinde konuştu. Önümüzdeki günlerde Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek.

