Melisa Sözen'in Roya Filmi 76. Berlin Film Festivali'nde Dünya Prömiyerini Gerçekleştiriyor

Melisa Sözen'in Roya Filmi 76. Berlin Film Festivali'nde Dünya Prömiyerini Gerçekleştiriyor

Melisa Sözen'in başrolünde yer aldığı Roya filmi, 76. Berlin Film Festivali'nin Panorama bölümünde izleyiciyle buluştu.

Yayınlanma
14
Melisa Sözen'in Roya Filmi 76. Berlin Film Festivali'nde Dünya Prömiyerini Gerçekleştiriyor
Okunma Süresi: 2 dk

Melisa Sözen'in başrolünü üstlendiği ve ortak yapımcılığını da yaptığı Roya filmi, 76. Berlin Film Festivali'nin prestijli Panorama bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirerek sinema dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

Roya filmi hangi konuyu işliyor?

Yönetmenliğini İran sinemasının önemli isimlerinden Mahnaz Mohammadi'nin üstlendiği Roya, festivalin en çok ilgi gören projeleri arasında yer alıyor. Filmin merkezinde, siyasi görüşleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan ve hapse atılan bir İranlı öğretmen olan Roya'nın sarsıcı yaşam öyküsü bulunuyor.

Mahnaz Mohammadi, senaryosunda karakteri derin bir vicdan muhasebesiyle karşı karşıya bırakıyor. Roya'ya, ya zorla kabul etmesi beklenen bir itirafı televizyon karşısında kabul etme ya da karanlık bir hücrede kalmaya devam etme seçeneği sunuluyor.

Film, toplumsal ve bireysel temaları nasıl ele alıyor?

Bu dramatik ikilem üzerinden şekillenen film, baskıcı sistemler karşısında bireyin duruşunu ve özgürlüğün bedelini mercek altına alıyor. Röportaj ve itiraf süreçlerinin psikolojik derinliğini işleyen yapım, toplumsal hafıza ve bireysel onur arasındaki ince çizgiyi sinematik bir dille beyaz perdeye taşıyor.

Berlinale’nin toplumsal odaklı Panorama seçkisinde yer alan yapım, güçlü bir kadın karakterin direnişini odağına alarak sinemaseverlerden tam not almayı hedefliyor. Melisa Sözen'e filmde Maryam Palizban, Hamid Reza Djavdan, Mohammad Ali Hosseinalipour ve Bacho Meburishvili gibi yetenekli isimler eşlik ediyor.

Roya filminin uluslararası etkisi ne olacak?

Görüntü yönetmenliğini Ashkan Ashkani’nin üstlendiği proje, görsel diliyle de festival atmosferinde öne çıkmayı başardı. Ortak yapımcı kimliğiyle projeye destek veren Melisa Sözen, sadece oyunculuk performansıyla değil, uluslararası iş birliklerini güçlendiren vizyonuyla da dikkat çekiyor.

Sinema otoriteleri, filmin Berlin’deki gösteriminin ardından farklı kıtalardaki festivallerde de yer almasına kesin gözüyle bakıyor.

