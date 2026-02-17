Stablecoinlerin günlük finansal işlemlerdeki rolü nasıl değişiyor?

Son dönemde stablecoinlerin kullanım alanları genişlemekte ve bu kripto varlıklar, yalnızca alım satım aracı olmanın ötesine geçerek günlük finansal işlemlerde önemli bir rol oynamaya başlamaktadır. BVNK, Coinbase ve Artemis iş birliğiyle hazırlanan yeni rapor, stablecoinlerin ödeme, maaş ve tasarruf gibi işlemlerde nasıl bir yer edindiğini gözler önüne seriyor.

Stablecoinlerin sadece bir kripto alım satım enstrümanı olma döneminin geride kaldığına dair bulgular içeren bu rapor, 15 ülkede 4.658 yetişkinle gerçekleştirilen bir YouGov anketine dayanmaktadır. Bu araştırma, toplam piyasa değeri 300 milyar doları aşan stablecoinlerin, günlük finansal işlemlerde nasıl bir araç haline geldiğini ortaya koymaktadır.

Stablecoinlerin piyasa değeri ve kullanım alanları nelerdir?

Stablecoinler, değerini genellikle ABD doları gibi itibari para birimlerine 1'e 1 oranında sabitleyen ve rezerv veya teminatla desteklenen kripto varlıklardır. Dolaşımdaki arzı yaklaşık 300 milyar dolar olan bu segmentin liderleri, Tether'in ihraç ettiği USDT ve Circle'ın ihraç ettiği USDC olarak öne çıkmaktadır. Rapor, stablecoinlerin artık sadece yatırım aracı olmaktan çıkıp, günlük yaşamda ödeme, maaş ve birikim aracı olarak da yaygınlaştığını vurgulamaktadır.

Ankete katılanların yarısından fazlası, son 12 ayda stablecoin sahibi olduğunu belirtmiş ve yüzde 56'sı önümüzdeki yıl daha fazla stablecoin edinmeyi planladığını ifade etmiştir. Ayrıca, stablecoin sahibi olmayanlar arasında yüzde 13'lük bir kesim ilk kez stablecoin almayı düşünmektedir. Bu durum, stablecoinlere olan ilginin arttığını göstermektedir.

Stablecoinlerin kişisel bütçelerdeki yeri nasıl şekilleniyor?

Stablecoinler, kişisel bütçelerde giderek daha belirgin bir yer edinmektedir. Rapora göre, stablecoin sahipleri toplam birikimlerinin ortalama üçte birini kripto ve stablecoinlere ayırdıklarını bildirmiştir. Bu durum, bireylerin finansal yönetimlerinde stablecoinlerin önemli bir araç haline geldiğini göstermektedir. Özellikle yerel para biriminin değerinin daha oynak olduğu veya sınır ötesi ödeme altyapısının zayıf kaldığı bölgelerde stablecoin kullanımına yönelik motivasyonun daha yüksek olduğu araştırmanın dikkat çeken bulgularından biridir.

Ortalama ayırma oranı, düşük ve orta gelirli ekonomilerde yüksek gelirli pazarlara kıyasla daha yüksek çıkmaktadır. Bu durum, stablecoinlerin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini ve günlük finansal işlemlerde daha fazla yer bulmasını sağlamaktadır.

Stablecoinlerin geleceği hakkında ne söylenebilir?

Stablecoinlerin günlük finansal işlemlerdeki rolü giderek artarken, bu varlıkların geleceği hakkında çeşitli öngörüler bulunmaktadır. Kullanıcıların stablecoinlere olan ilgisi ve benimseme oranları, bu varlıkların daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlarken, finansal sistemdeki dönüşüm sürecine de katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda, stablecoinlerin finansal hizmetler alanında nasıl bir evrim geçireceği ve kullanıcıların bu varlıklara olan güveninin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki dönemde önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır.