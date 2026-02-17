2026 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak ve Hangi Emekli Ne Kadar Alacak?

Emekli bayram ikramiyesi, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Emekli aylığı alan herkesin yararlanabileceği bu ikramiye için herhangi bir başvuru gerekmemektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

2026 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

2026 yılında emekli bayram ikramiyesi, 4 bin lira olarak belirlenmiştir. Ancak, ikramiyenin ne kadar zamlanacağı konusunda çeşitli hesaplamalar yapılmaktadır. Kulislerde, bayram ikramiyelerinin 5 bin ila 6 bin lira arasında olacağı yönünde spekülasyonlar bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak ödenen ikramiyenin, bu yıl zamlanması beklenmektedir.

Emekli bayram ikramiyesinin zam oranı, en düşük emekli maaşındaki artış ile paralellik gösterecektir. Örneğin, eğer ikramiye %20 oranında zamlanırsa, bu durumda 800 lira artışla 4 bin 800 liraya ulaşacaktır. Daha yüksek bir zam oranı söz konusu olursa, örneğin %25 artışla 5 bin liraya ulaşması muhtemeldir.

Hangi Emekli Ne Kadar İkramiye Alacak?

Emekli bayram ikramiyeleri, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için aynı miktarda ödenecek. Sosyal medya ve bazı kaynaksız platformlarda, emeklilerin sigorta koluna göre farklılık gösterebileceği iddiaları ortaya atılmıştır. Ancak, 4A, 4B ve 4C emeklileri için bayram ikramiyeleri aynı kalacaktır.

Dul ve yetim maaşı alanlar için ise ikramiye ödemeleri, hisse oranına göre değişiklik gösterecektir. Örneğin, bayram ikramiyesinin 5 bin lira olması durumunda, %75 hisse oranına sahip olanlar 3 bin 750 lira, %50 hisse oranına sahip olanlar 2 bin 500 lira ve %25 hisse oranına sahip olanlar ise 1.250 lira ikramiye alacaklardır.

Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce emekli bayram ikramiyeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatırılacaktır. Ödemelerin tahsis numarasına göre farklı günlerde yapılması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimini ayrıca duyuracaktır.

İkramiyelerin 9-13 Mart tarihleri arasında yatırılması öngörülmektedir. Emekli bayram ikramiyelerinin zamlanması için yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek ve onaylanmasının ardından yürürlüğe girecektir.