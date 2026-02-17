Arazi tapusundaki belirsizlikleri ortadan kaldıracak yeni yasa teklifi neleri kapsıyor?

Orman vasfını yitirmiş ancak mevzuat gereği hâlâ 'ormanlık alan' olarak görülen ve 2B statüsünde yer almayan arazilerdeki tapu sorunlarının çözümüne yönelik önemli bir düzenleme hazırlanıyor. Bu yeni yasa teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere milletvekillerinin imzasına açılmıştır.

Yasa teklifi, orman kadastrosundan çıkarılarak genel kadastroya alınacak olan bu arazilerdeki mülkiyet anlaşmazlıklarını gidermeyi amaçlamaktadır. Böylece, hem vatandaşların hem de ilgili kamu kurumlarının uzun süredir karşı karşıya kaldığı tapu ve devir sorunlarının ortadan kalkması beklenmektedir.

Hangi araziler etkilenecek?

Orman vasfını kaybetmiş ve zamanla yerleşim alanına dönüşmüş olan araziler, konut ve çeşitli yapılar içermesine rağmen 2B vasfında sayılmadığı için hukuki statüsü belirsiz kalan yaylak, mera ya da kent ve orman sınırları arasında kalan bölgelerdeki mülkiyet anlaşmazlıkları da bu düzenlemeden etkilenecektir. Özellikle Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin gibi iller, bu düzenlemeden en yoğun şekilde faydalanacak yerler arasında yer almaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesinde gerçekleştirilecek olan bu düzenleme, kadastro işlemleri Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan orman arazilerini de kapsayacaktır. Ayrıca, zamanla kentlerin genişlemesi nedeniyle kullanım niteliğini kaybeden su yapıları ve çevresindeki alanlar da bu kapsamda değerlendirilecektir.

Hukuki statü nasıl netleşecek?

Teklifin yasalaşması durumunda, kentleşmenin genişlemesiyle birlikte fiilen yerleşime açılmış ancak resmi kayıtlarda hâlâ orman ya da su yapısı alanı olarak görünen arazilerin hukuki statüsü netleştirilecektir. Özellikle geçmişte orman vasfını kaybetmiş olan taşınmazlarda, vatandaşların inşa ettiği konut ve diğer yapıların tapularından kaynaklanan sorunların çözülmesi hedeflenmektedir.

Teklif, sadece eski orman arazilerini değil, gölet, baraj, göl ve akarsu yatağı gibi alanları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Kontrolü Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde bulunan ancak zamanla kentleşme baskısıyla kullanım niteliğini kaybeden alanlarda da tapu ve devir işlemlerine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi öngörülmektedir.

Düzenlemenin kapsamı neleri içeriyor?

Düzenlemenin, 2B uygulamasının yürürlüğe girdiği ve 31 Aralık 1981 sonrasında orman niteliğini kaybettiği iddia edilen alanları kapsaması beklenmektedir. Bu tarihten sonra vasfını kaybeden yerler, kural olarak orman sayılmaya devam etmektedir. Ayrıca, kadastro hatası ile ormanlık alanda gösterilen yerleşim yerleri, önceki tespitlerde yanlışlıkla orman alanına dahil edilen parseller ve üzerinde yerleşim bulunan, ancak tapuda 'orman' olarak görünen yerler gibi durumlar da düzenlemenin kapsamına girmektedir.

Bu çerçevede, imar planına alınmış fakat orman şerhi bulunan alanlardaki yapıların tapularındaki belirsizliklerin de giderilmesi hedeflenmektedir. Böylece, taşınmaz sınırlarına ilişkin ihtilaflar ele alınacak ve fiili durum ile resmi kayıtlar arasındaki uyumsuzluk giderilecektir.