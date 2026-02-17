Dolar
43,7326 %0.05
Euro
51,7427 %-0.21
Gram Altın
6.868,70 % -2,10
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Arazi tapusundaki belirsizlikleri ortadan kaldıracak yeni yasa teklifi neleri kapsıyor?

Arazi tapusundaki belirsizlikleri ortadan kaldıracak yeni yasa teklifi neleri kapsıyor?

Orman vasfını kaybetmiş arazilerdeki tapu sorunlarını çözmek amacıyla hazırlanan yeni yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Arazi tapusundaki belirsizlikleri ortadan kaldıracak yeni yasa teklifi neleri kapsıyor?
Okunma Süresi: 3 dk

Orman vasfını yitirmiş ancak mevzuat gereği hâlâ 'ormanlık alan' olarak görülen ve 2B statüsünde yer almayan arazilerdeki tapu sorunlarının çözümüne yönelik önemli bir düzenleme hazırlanıyor. Bu yeni yasa teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere milletvekillerinin imzasına açılmıştır.

Yasa teklifi, orman kadastrosundan çıkarılarak genel kadastroya alınacak olan bu arazilerdeki mülkiyet anlaşmazlıklarını gidermeyi amaçlamaktadır. Böylece, hem vatandaşların hem de ilgili kamu kurumlarının uzun süredir karşı karşıya kaldığı tapu ve devir sorunlarının ortadan kalkması beklenmektedir.

Hangi araziler etkilenecek?

Orman vasfını kaybetmiş ve zamanla yerleşim alanına dönüşmüş olan araziler, konut ve çeşitli yapılar içermesine rağmen 2B vasfında sayılmadığı için hukuki statüsü belirsiz kalan yaylak, mera ya da kent ve orman sınırları arasında kalan bölgelerdeki mülkiyet anlaşmazlıkları da bu düzenlemeden etkilenecektir. Özellikle Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin gibi iller, bu düzenlemeden en yoğun şekilde faydalanacak yerler arasında yer almaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesinde gerçekleştirilecek olan bu düzenleme, kadastro işlemleri Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan orman arazilerini de kapsayacaktır. Ayrıca, zamanla kentlerin genişlemesi nedeniyle kullanım niteliğini kaybeden su yapıları ve çevresindeki alanlar da bu kapsamda değerlendirilecektir.

Hukuki statü nasıl netleşecek?

Teklifin yasalaşması durumunda, kentleşmenin genişlemesiyle birlikte fiilen yerleşime açılmış ancak resmi kayıtlarda hâlâ orman ya da su yapısı alanı olarak görünen arazilerin hukuki statüsü netleştirilecektir. Özellikle geçmişte orman vasfını kaybetmiş olan taşınmazlarda, vatandaşların inşa ettiği konut ve diğer yapıların tapularından kaynaklanan sorunların çözülmesi hedeflenmektedir.

Teklif, sadece eski orman arazilerini değil, gölet, baraj, göl ve akarsu yatağı gibi alanları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Kontrolü Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde bulunan ancak zamanla kentleşme baskısıyla kullanım niteliğini kaybeden alanlarda da tapu ve devir işlemlerine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi öngörülmektedir.

Düzenlemenin kapsamı neleri içeriyor?

Düzenlemenin, 2B uygulamasının yürürlüğe girdiği ve 31 Aralık 1981 sonrasında orman niteliğini kaybettiği iddia edilen alanları kapsaması beklenmektedir. Bu tarihten sonra vasfını kaybeden yerler, kural olarak orman sayılmaya devam etmektedir. Ayrıca, kadastro hatası ile ormanlık alanda gösterilen yerleşim yerleri, önceki tespitlerde yanlışlıkla orman alanına dahil edilen parseller ve üzerinde yerleşim bulunan, ancak tapuda 'orman' olarak görünen yerler gibi durumlar da düzenlemenin kapsamına girmektedir.

Bu çerçevede, imar planına alınmış fakat orman şerhi bulunan alanlardaki yapıların tapularındaki belirsizliklerin de giderilmesi hedeflenmektedir. Böylece, taşınmaz sınırlarına ilişkin ihtilaflar ele alınacak ve fiili durum ile resmi kayıtlar arasındaki uyumsuzluk giderilecektir.

Huawei band 11 pro'nun teknik özellikleri ve fiyatı nedir?
Huawei band 11 pro'nun teknik özellikleri ve fiyatı nedir?
#Teknoloji / 17 Şubat 2026
2026 Şubat Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak ve Beklentiler Neler?
2026 Şubat Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak ve Beklentiler Neler?
#Gündem / 16 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? güncel rakamlar neyi gösteriyor?
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? güncel rakamlar neyi gösteriyor?
Ekonomi
2026 Emlak Vergisi Ödemeleri Ne Zaman Başlıyor ve Hangi Koşullarda Muafiyet Sağlanıyor?
2026 Emlak Vergisi Ödemeleri Ne Zaman Başlıyor ve Hangi Koşullarda Muafiyet Sağlanıyor?
Karaman TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak? 500 Bin Sosyal Konut Projesinde Son Gelişmeler
Karaman TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak? 500 Bin Sosyal Konut Projesinde Son Gelişmeler
Aslı Bekiroğlu Beşinci Ameliyatını Geçirdi, Varis Çoraplarıyla Paylaşımlar Yapıyor
Aslı Bekiroğlu Beşinci Ameliyatını Geçirdi, Varis Çoraplarıyla Paylaşımlar Yapıyor
Türkiye'de Ticaret Sektöründe Çalışan Sayısı Neden Artıyor?
Türkiye'de Ticaret Sektöründe Çalışan Sayısı Neden Artıyor?
Bursa'da hurdacıdan satılık Boeing 747: 10 yıl önce 80 bin TL'ye alınan uçağın güncel değeri ne kadar?
Bursa'da hurdacıdan satılık Boeing 747: 10 yıl önce 80 bin TL'ye alınan uçağın güncel değeri ne kadar?
Şampiyonlar Ligi Play-off Fikstürü: Galatasaray Juventus Maçının Tarihi Nedir?
Şampiyonlar Ligi Play-off Fikstürü: Galatasaray Juventus Maçının Tarihi Nedir?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus Maçına Doğru Leroy Sane'nin Durumunu Açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus Maçına Doğru Leroy Sane'nin Durumunu Açıkladı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft