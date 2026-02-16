Karaman TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak? 500 Bin Sosyal Konut Projesinde Son Gelişmeler

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Karaman'da yapılacak kura çekilişi için geri sayım başladı. Bu proje, Türkiye genelinde sosyal konut ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

16 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan çekiliş, Karaman'da toplamda 1.550 konut için yapılacak. Kura süreci, Türkiye genelinde etaplar halinde devam ederken, başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merakla bekliyor. Bu çekiliş, sosyal konut projelerine katılanların hak sahipliğini belirleyecek önemli bir aşama olarak dikkat çekiyor.

Karaman'daki Kura Çekilişi Hakkında Bilgiler Neler?

Karaman'da inşa edilecek sosyal konutlar için hak sahiplerini belirleme kurası 16 Şubat itibarıyla gerçekleştirilecektir. Bu çekiliş ile birlikte, 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 1.550 dairenin hak sahipleri belirlenecek. 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde, Karaman TOKİ kurasına katılacak vatandaşların isim listesi ve başvurusu geçersiz sayılan adayların bilgileri daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

Kura çekilişi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda yapılacak. Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları çeşitli kanallar üzerinden sorgulayabilecekler. Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

Sonuçları Nereden Sorgulayabilirim?

TOKİ kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar için özel bir sistem oluşturulmuştur. E-devlet üzerinden TOKİ kura sonuçlarına erişim sağlanabilecek. Bu sistem, başvuru sahiplerinin hak sahipliği durumlarını öğrenmelerine olanak tanırken, aynı zamanda asil ve yedek isim listesine ulaşmalarını da sağlayacaktır.

Karaman'daki konut sayıları ise ilçelere göre şu şekildedir: Karaman Merkez'de 1.000 konut, Akçaşehir'de 30 konut, Sudurağı'nda 142 konut, Ayrancı'da 94 konut, Başyayla'da 20 konut, Ermenek'te 100 konut, Güneyyurt'ta 47 konut ve Sarıveliler'de 47 konut yapılması planlanmaktadır. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülmektedir.

Projenin Önemi Nedir?

500 bin sosyal konut projesi, Türkiye'deki konut ihtiyacını karşılamak ve dar gelirli ailelere uygun fiyatlarla konut sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu tür projeler, sosyal konut alanında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Karaman'daki kura çekilişi, bu projenin yerel düzeydeki etkilerini ve vatandaşların konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirme fırsatını simgelemektedir.

Sonuç olarak, TOKİ'nin sosyal konut projeleri, ülke genelinde konut sorununa çözüm sunmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda gerçekleştirilen kura çekilişleri, vatandaşların konut sahibi olma süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır.