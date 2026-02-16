Din ve vicdan özgürlüğü kısıtlanıyor mu? YÖK'ten cuma namazı hatırlatması

Son günlerde, üniversitelerdeki ders programlarının cuma namazı saatlerine denk gelmesi, din ve vicdan özgürlüğü konusunu gündeme getirmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu, bu durumun mağdurlarından biri olan bir bireyin başvurusu üzerine, konuyu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirmiştir. YÖK, bu konuda gerekli önlemlerin alınması amacıyla üniversitelere genelge niteliğinde bir yazı göndermiştir.

Başvuruda bulunan birey, üniversitede öğrenim gören oğlunun ders programında son bir aydır cuma namazı saatinde derslerin yer aldığını belirtmiş, bu durumun oğlunun ibadetini yerine getirmesini engellediğini ifade etmiştir. Bu durumun, din ve vicdan özgürlüğünün kısıtlanması anlamına geldiğini savunmuştur. Ayrıca, benzer mağduriyetlerin farklı üniversitelerde de yaşandığına dikkat çekmiştir.

YÖK'ten alınan önlemler neler?

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuru üzerine konuyu incelemeye alarak YÖK'ten daha önce çıkarmış olduğu genel yazılar hakkında bilgi talep etmiştir. YÖK Başkanlığı, bu talep üzerine, akademik faaliyetlerin cuma namazı saatlerinde yerine getirilecek ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanması gerektiğini vurgulayan bir genel yazı çıkarmıştır. Bu yazıda, üniversitelerden gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir.

YÖK, dini hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenceleri sağlayan işlemler tesis etmiştir. Bu durum, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından 'dostane çözüm' kararı ile sonuçlandırılmıştır. Böylece, üniversitelerdeki ders programlarının ibadet saatleriyle çelişmemesi için gerekli adımlar atılmıştır.

Din ve vicdan özgürlüğü üzerine tartışmalar

Üniversitelerde din ve vicdan özgürlüğü, akademik yaşamın önemli bir parçasıdır. Öğrencilerin ibadetlerini yerine getirebilmeleri, eğitim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, ders programlarının hazırlanmasında dini hassasiyetlerin gözetilmesi, eğitim kurumlarının sosyal sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yaptığı başvuru ve YÖK'ün aldığı önlemler, din ve vicdan özgürlüğünün korunması adına atılan önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir. Öğrencilerin ibadetlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri, eğitim sisteminin daha kapsayıcı bir hale gelmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

Gelecek için neler bekleniyor?

Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı kararlar ve uygulamaları, üniversitelerde din ve vicdan özgürlüğünün korunmasına yönelik önemli bir gelişme olarak öne çıkmaktadır. Bu tür uygulamaların yaygınlaşması, öğrencilerin eğitim süreçlerinde daha huzurlu bir ortamda bulunmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, üniversitelerin bu konudaki hassasiyetleri, toplumda daha geniş bir anlayışın ve hoşgörünün gelişmesine katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak, din ve vicdan özgürlüğü konusundaki bu gelişmeler, üniversitelerin eğitim politikalarının daha kapsayıcı hale gelmesi için bir fırsat sunmaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu ve YÖK'ün işbirliği, bu alandaki sorunların çözümünde önemli bir rol oynamaktadır.