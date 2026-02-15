Dolar
15 Şubat 2026 Pazar Fındık Fiyatları Ne Durumda? Samsun'da Fındık Fiyatları Yükseliyor Mu?



Samsun'da fındık fiyatları 15 Şubat 2026 Pazar günü ne kadar? Fındık fiyatlarının yükselip yükselmediği merak ediliyor.

Yayınlanma
14

Okunma Süresi: 2 dk

Samsun’un ve çevresinin önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındık, 15 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla üreticilerin dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi. Fındık fiyatları, hem yerel hem de ulusal düzeyde tarım ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu tarihte serbest piyasa fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatlarının yükselip yükselemeyeceği, üreticiler ve tüketiciler arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Samsun, Bafra, Çarşamba ve Terme gibi bölgelerde fındık fiyatları dikkat çekmektedir.

Samsun'da Fındık Fiyatları Ne Kadar?

15 Şubat 2026 itibarıyla Samsun’da fındık fiyatları, toprak mahsulleri ofisi tarafından belirlenen alım satım fiyatlarıyla birlikte şekillenmektedir. Bu fiyatlar, piyasa dengesini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.

Karadeniz Bölgesi’nde fındık fiyatları, kilogram başına 281 TL ile 284 TL arasında işlem görmektedir. Serbest piyasada tombul fındık ortalama 283 TL bandında fiyatlandırılmaktadır. Üreticiler, fındık borsasını yakından takip ederek en iyi fiyatı elde etmeye çalışmaktadır.

Fındık Fiyatlarının Yükselip Yükselmediği Hakkında Bilgiler

Fındık fiyatlarının yükselip yükselmediği sorusu, özellikle üreticiler ve tüketiciler arasında sıkça sorulmaktadır. Piyasa koşullarının değişkenliği, fiyatların dalgalanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, fındık fiyatlarının izlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Fındık fiyatlarının artış göstermesi, üreticilerin gelirlerini olumlu yönde etkileyebilirken, tüketiciler için de maliyetleri artırma riski taşımaktadır. Bu durum, fındık alım satımı yapanların dikkatle değerlendirmesi gereken bir konudur.

Piyasa Koşulları ve Fındık Fiyatları Üzerindeki Etkileri

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan alım satım fiyatları, piyasa dengesini sağlama noktasında önemli bir işlev görmektedir. Bu fiyatlar, fındık üreticilerinin ve tüccarlarının kararlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır.

Fındık fiyatlarının belirlenmesinde, hava koşulları, hasat durumu ve ulusal ekonomik faktörler gibi birçok etken rol oynamaktadır. Bu nedenle, fındık fiyatlarının gelecekteki seyrini tahmin etmek güçleşmektedir. Üreticilerin bu süreçte dikkatli olmaları ve piyasa verilerini düzenli olarak takip etmeleri önerilmektedir.

