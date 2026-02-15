NATO Tatbikatında Yerli Sistemlerle Tam Isabet: Bayraktar TB3 SİHA'nın Gövde Gösterisi Nedir?

Bayraktar TB3 SİHA, NATO’nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında uluslararası arenada dikkat çekici bir performans sergiledi. TCG ANADOLU’nun kısa pistinden otonom bir şekilde havalanan Bayraktar TB3, Baltık Denizi’nde gerçekleştirilen atış faaliyetinde su üstü hedeflerini ikili salvo MAM-L atışıyla tam isabetle vurdu. Bu başarı, SİHA'nın yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimi olma özelliği taşıyor.

Türk savunma sanayinin deniz havacılığındaki önemli bir adımı daha başarıyla tamamladığı bu tatbikat, 2026 yılında NATO’nun en büyük ve kapsamlı tatbikatı olarak öne çıkıyor. TCG ANADOLU’da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistten otonom havalanma kabiliyeti ve etkili atış gücü ile bir kez daha yeteneklerini kanıtladı.

Bayraktar TB3'ün Başarıları Neler?

Tatbikat kapsamında, gemide konuşlu bulunan Bayraktar TB3, belirlenen su üstü hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği ikili salvo MAM-L atışıyla hedefleri tam isabetle imha etti. Tatbikata katılan ülkelerin askerleri, milli SİHA’nın deniz hedeflerine yaptığı başarılı atışların ardından yüksek değerlendirmelerde bulundu. Müttefik ülke askerlerini etkileyen Bayraktar TB3, hedefleri başarıyla vurduktan sonra TCG ANADOLU’ya güvenli bir iniş gerçekleştirerek tatbikatı tamamladı.

Kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilen dünyadaki ilk SİHA olma özelliği taşıyan Bayraktar TB3’ün bu faaliyeti, yurt dışındaki bir harekât alanında sergilediği ilk operasyonel gösterim olması açısından stratejik bir önem arz ediyor. TCG ANADOLU gemisinde şu anda 3 adet Bayraktar TB3 SİHA görev yapıyor ve bu platformların Baltık Denizi gibi zorlu bir coğrafyada sergilediği performans NATO müttefikleri tarafından dikkatle izleniyor.

Koordineli Harekat Planları Neler?

Tatbikatın ilerleyen aşamalarında Bayraktar TB3’lerin kabiliyetleri en üst seviyede sergilenmeye devam edecek. Planlamalara göre, önümüzdeki günlerde iki adet Bayraktar TB3 SİHA’nın TCG ANADOLU’dan arka arkaya kalkış yaparak koordineli bir harekât icra etmesi hedefleniyor. Bu aşamada bir Bayraktar TB3 ile ikili salvo MAM-L atışı yapılırken, diğer Bayraktar TB3 platformunun ise tahrip gücü daha yüksek olan MAM-T mühimmatı ile atış gerçekleştirmesi planlanıyor.

Seçkin Gözlemci Günü’nde NATO üst düzey komuta kademesine yönelik özel bir uçuş gösterimi sunacak olan Bayraktar TB3’ün, tatbikat kapsamına göre uzun menzilli uçuş görevi icra etmesi de olası senaryolar arasında yer alıyor. Bayraktar TB3 SİHA’ların konuşlu olduğu TCG ANADOLU ve beraberindeki Türk deniz görev grubunun Baltık Denizi’ndeki varlığı, savunma uzmanları tarafından müttefik savunma planları çerçevesinde caydırıcılığın önemli unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Baykar'ın İhracat Başarısı Nedir?

Baykar, başlangıçtan bu yana tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürütmekte ve 2025 yılında insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı hedeflemektedir. Geride kalan 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazelemiştir. Son yıllarda gelirlerinin %90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi olma konumunu güçlendirmiştir.

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına giren Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olmuştur. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştiren Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşımıştır.