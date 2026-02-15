Fenerbahçe, Trabzonspor'u Deplasmanda Mağlup Ederek Zirve Yarışında Öne Geçti Mi?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, zorlu bir deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bu sonuç, Trabzonspor'un evinde bu sezonki ilk mağlubiyeti oldu ve Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte önemli bir avantaj elde etti.

Maçın başlama düdüğü ile birlikte Trabzonspor, karşılaşmaya tutuk bir başlangıç yaptı. Bordo-mavili ekip, özellikle orta sahada etkili olamamanın sıkıntısını yaşadı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, orta saha kurgusunu iyi bir şekilde oluşturmuştu ve bu durum, rakip takımın oyununu olumsuz etkiledi. İlk yarının 6. dakikasında Muçi'nin attığı golle öne geçen Trabzonspor, bu avantajını uzun süre koruyamadı.

Fenerbahçe'nin Hızlı Tepkisi Nasıldı?

Fenerbahçe, 15. dakikada Talisca'nın boş pozisyonda attığı golle skoru eşitledi. Bu golden sonra Trabzonspor, oyunda daha fazla kontrol sahibi olmaya çalıştı ancak Fenerbahçe'nin savunma düzeni, rakibin ataklarını etkisiz hale getirdi. Fenerbahçe, sürekli alan daraltarak, Trabzonspor'un hücum şanslarını minimize etti. 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun etkili oyunu dikkat çekti, ancak 37. dakikada Muçi'nin vuruşu, baraja ve ardından direğe takıldı.

İlk yarının sonlarına yaklaşırken, Onuachu 43. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. İlk yarıda Fenerbahçe, iki isabetli şutunun ikisini de golle sonuçlandırmıştı ve bu durum, maçın gidişatını değiştirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Asensio'nun attığı golle öne geçti ve 3-2'lik skoru elde etti.

Trabzonspor'un Tepkisi Ne Oldu?

Fenerbahçe'nin bu golü sonrası, Trabzonspor'un oyundaki temposu düştü. Fatih Tekke'nin öğrencileri, topa sahip olsalar da etkili bir hücum aksiyonu geliştiremediler. Fenerbahçe, savunmada hata yapmadan, rakibinin ataklarını başarıyla savuşturdu. Bu durum, Fenerbahçe'nin maçtaki üstünlüğünü pekiştirdi ve sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan 3 puan almayı başardı.

Sonuç olarak, Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sergilediği performansla şampiyonluk yarışında kritik bir virajı kayıpsız geçerek, taraftarlarını sevindirdi. Bu galibiyet, Fenerbahçe'nin ligdeki iddiasını güçlendirirken, Trabzonspor için de önemli bir ders niteliği taşıdı.