Dolar
43,7339 %0.19
Euro
51,9339 %-0.02
Gram Altın
7.075,98 % 2,56
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Fenerbahçe, Trabzonspor'u Deplasmanda Mağlup Ederek Zirve Yarışında Öne Geçti Mi?

Fenerbahçe, Trabzonspor'u Deplasmanda Mağlup Ederek Zirve Yarışında Öne Geçti Mi?

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Süper Lig'de önemli bir galibiyet elde etti.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Fenerbahçe, Trabzonspor'u Deplasmanda Mağlup Ederek Zirve Yarışında Öne Geçti Mi?
Okunma Süresi: 2 dk

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, zorlu bir deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bu sonuç, Trabzonspor'un evinde bu sezonki ilk mağlubiyeti oldu ve Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte önemli bir avantaj elde etti.

Maçın başlama düdüğü ile birlikte Trabzonspor, karşılaşmaya tutuk bir başlangıç yaptı. Bordo-mavili ekip, özellikle orta sahada etkili olamamanın sıkıntısını yaşadı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, orta saha kurgusunu iyi bir şekilde oluşturmuştu ve bu durum, rakip takımın oyununu olumsuz etkiledi. İlk yarının 6. dakikasında Muçi'nin attığı golle öne geçen Trabzonspor, bu avantajını uzun süre koruyamadı.

Fenerbahçe'nin Hızlı Tepkisi Nasıldı?

Fenerbahçe, 15. dakikada Talisca'nın boş pozisyonda attığı golle skoru eşitledi. Bu golden sonra Trabzonspor, oyunda daha fazla kontrol sahibi olmaya çalıştı ancak Fenerbahçe'nin savunma düzeni, rakibin ataklarını etkisiz hale getirdi. Fenerbahçe, sürekli alan daraltarak, Trabzonspor'un hücum şanslarını minimize etti. 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun etkili oyunu dikkat çekti, ancak 37. dakikada Muçi'nin vuruşu, baraja ve ardından direğe takıldı.

İlk yarının sonlarına yaklaşırken, Onuachu 43. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. İlk yarıda Fenerbahçe, iki isabetli şutunun ikisini de golle sonuçlandırmıştı ve bu durum, maçın gidişatını değiştirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Asensio'nun attığı golle öne geçti ve 3-2'lik skoru elde etti.

Trabzonspor'un Tepkisi Ne Oldu?

Fenerbahçe'nin bu golü sonrası, Trabzonspor'un oyundaki temposu düştü. Fatih Tekke'nin öğrencileri, topa sahip olsalar da etkili bir hücum aksiyonu geliştiremediler. Fenerbahçe, savunmada hata yapmadan, rakibinin ataklarını başarıyla savuşturdu. Bu durum, Fenerbahçe'nin maçtaki üstünlüğünü pekiştirdi ve sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan 3 puan almayı başardı.

Sonuç olarak, Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sergilediği performansla şampiyonluk yarışında kritik bir virajı kayıpsız geçerek, taraftarlarını sevindirdi. Bu galibiyet, Fenerbahçe'nin ligdeki iddiasını güçlendirirken, Trabzonspor için de önemli bir ders niteliği taşıdı.

#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Trabzonspor
Uluslararası Gemilerin Türk Limanlarını Tercih Etmesinin Nedenleri Neler?
Uluslararası Gemilerin Türk Limanlarını Tercih Etmesinin Nedenleri Neler?
#Ekonomi / 15 Şubat 2026
Apple, Hangi Popüler Ürünlerini Satıştan Kaldırıyor?
Apple, Hangi Popüler Ürünlerini Satıştan Kaldırıyor?
#Teknoloji / 15 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Bundesliga'nın 22. Haftasında Hamburg ve Union Berlin Karşı Karşıya Geliyor: Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Bundesliga'nın 22. Haftasında Hamburg ve Union Berlin Karşı Karşıya Geliyor: Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Spor
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Yeni Transferler İçin Hangi Kararları Aldı?
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Yeni Transferler İçin Hangi Kararları Aldı?
Hollanda'da Kripto Kazançlarına Yüzde 36 Vergi Uygulaması Nedir?
Hollanda'da Kripto Kazançlarına Yüzde 36 Vergi Uygulaması Nedir?
Sancaktepe'de Yangın: 3 Katlı Binanın 2. Katında Çıkan Alevler Bir Kişiyi Yaraladı
Sancaktepe'de Yangın: 3 Katlı Binanın 2. Katında Çıkan Alevler Bir Kişiyi Yaraladı
İzmir Menemen'de Yağış Sonrası İstitat Duvarı Çöktü, İki Bina ve Altı Araç Hasar Gördü
İzmir Menemen'de Yağış Sonrası İstitat Duvarı Çöktü, İki Bina ve Altı Araç Hasar Gördü
2026 Yılı Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak ve İlk Oruç Hangi Tarihte Tutulacak?
2026 Yılı Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak ve İlk Oruç Hangi Tarihte Tutulacak?
Antakya ve iskenderun’da sağanak yağış nedeniyle acil durum önlemleri alındı mı?
Antakya ve iskenderun’da sağanak yağış nedeniyle acil durum önlemleri alındı mı?
Getafe ve Villarreal arasında kritik mücadele: Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Getafe ve Villarreal arasında kritik mücadele: Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft