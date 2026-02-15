Apple, Hangi Popüler Ürünlerini Satıştan Kaldırıyor?

Apple, teknoloji dünyasında geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden ürün portföyünü yenileme aşamasına girmiştir. Şirket, iPhone 16e, M3 işlemcili iPad Air, M4 Pro ve M4 Max yongalı MacBook Pro modelleri ile Apple Studio Display gibi dört popüler cihazı satıştan ve üretimden kaldırmayı planlamaktadır. Bu adım, yeni nesil cihazların tanıtımının yaklaşmasıyla birlikte mevcut ürünlerin raflardan çekilmesi ve stokların tükenmesi süreciyle paralel bir şekilde ilerlemektedir.

Apple, yeni nesil cihazlarını tanıtmaya hazırlanırken mevcut ürün portföyünde yer alan dört model için satış ve üretimi sonlandırma kararı almıştır. Şirketin bu hamlesi, yaklaşan yeni ürün lansmanlarının hazırlığı olarak yorumlanmaktadır. Teknoloji dünyası kaynaklarına göre, Apple'ın şubat ve mart aylarında tanıtılması beklenen yeni ürünlerin duyurusundan önce bazı eski cihazları satıştan kaldıracağı ifade edilmektedir.

Hangi Modeller Satıştan Kaldırılacak?

Bu kapsamda üretimi ve resmi satışları durdurulacağı belirtilen modeller arasında, Apple’ın uygun fiyatlı iPhone serisindeki mevcut modeli iPhone 16e yer almaktadır. Bu model, yerini iPhone 17e’ye bırakacak. Yeni modelin daha güçlü donanım ve geliştirilmiş özelliklerle piyasaya sürülmesi beklenmektedir.

Ayrıca, M3 yonga setine sahip iPad Air’in de satıştan çekilerek yerini muhtemelen yeni nesil bir modelle bırakacağı öne sürülmektedir. Bu değişim, kullanıcıların daha güncel ve performanslı cihazlara erişimini sağlamayı hedeflemektedir.

MacBook Pro ve Studio Display Üzerindeki Etkiler Neler Olacak?

M4 Pro ve M4 Max yonga setine sahip MacBook Pro modellerinin, M5 tabanlı yeni sürümlerle güncelleneceği ve mevcut modellerin raflardan indirileceği tahmin edilmektedir. Bu durum, Apple’ın kullanıcı deneyimini artırma çabası olarak değerlendirilmektedir.

Yaklaşık dört yıldır piyasada olan Apple Studio Display’in de bu yıl yenilenmesi beklenmektedir; mevcut modelin ise satıştan kalkması söz konusu olabilir. Apple’ın stratejisi, yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte eski nesil ürünlerin portföyden hızlı bir şekilde çıkarılması yönünde ilerlemektedir.

Apple’ın Stratejisi ve Gelecek Beklentileri

Bu adım, hem ürün gamını sadeleştirerek kullanıcıları güncel teknolojiye yönlendirmeyi amaçlamakta hem de şirketin pazar konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Resmî açıklamalar geldikten sonra kararların netleşmesi beklenmektedir. Apple’ın bu stratejik hamlesi, teknoloji dünyasında geniş yankı uyandıracak gibi görünmektedir.

Sonuç olarak, Apple’ın mevcut ürünlerini satıştan kaldırma kararı, yeni nesil cihazların tanıtımına hazırlık olarak dikkat çekmektedir. Kullanıcılar, yeni ürünlerin özellikleri ve performansları hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlıkla beklemektedir.