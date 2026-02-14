Dolar
2026 Yılı Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak ve İlk Oruç Hangi Tarihte Tutulacak?

2026 Yılı Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak ve İlk Oruç Hangi Tarihte Tutulacak?

2026 yılı Ramazan ayının başlangıcı ve ilk oruç tarihi Diyanet takvimine göre belirlendi. Detaylar haberimizde.

Yayınlanma 14
14
2026 Yılı Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak ve İlk Oruç Hangi Tarihte Tutulacak?
Okunma Süresi: 2 dk

2026 yılı Ramazan ayının başlangıcı ve ilk oruç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi üzerinden belirlenmiştir. Ramazan ayı, Müslümanlar için önemli bir dönem olup, bu süreçte oruç tutulmakta ve ibadetler yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla, Ramazan'ın ne zaman başlayacağı ve ilk oruç tarihinin ne olduğu, birçok kişi tarafından merak edilmektedir.

Diyanet takvimine göre, 2026 yılı Ramazan ayı başlangıcı 19 Şubat 2026 Perşembe günü olarak belirlenmiştir. Bu tarihte, Müslümanlar ilk oruçlarını tutmaya başlayacaklardır. Ramazan ayı, dini vecibelerin yerine getirildiği, toplumsal dayanışmanın arttığı ve manevi bir atmosferin hâkim olduğu bir dönemdir.

Kadir Gecesi Ne Zaman İdrak Edilecek?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının en önemli gecelerinden biridir ve bu yıl 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecektir. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilmekte ve Müslümanlar için özel bir anlam taşımaktadır. Bu gece, duaların kabul olduğu, ibadetlerin ve hayırların artırıldığı bir zaman dilimidir.

Kadir Gecesi'nin önemi, Kur'an-ı Kerim'de de vurgulanmış olup, bu geceyi ihya edenlerin büyük sevap kazanacağına inanılmaktadır. Bu nedenle, birçok kişi bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek için hazırlık yapmaktadır.

Ramazan Bayramı Hangi Tarihte Başlayacak?

2026 yılı Ramazan Bayramı'nın arefesi 19 Mart 2026 Perşembe günü olacaktır. Ramazan Bayramı, Ramazan ayının sona ermesiyle kutlanan bir bayramdır ve bu yıl bayramın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma, ikinci günü 21 Mart 2026 Cumartesi ve üçüncü günü ise 22 Mart 2026 Pazar günü olarak belirlenmiştir. Bayram süresince, insanlar birbirleriyle bayramlaşmakta, yardımlaşmakta ve sevinçlerini paylaşmaktadır.

Ramazan ve Ramazan Bayramı, Müslüman toplumu için manevi bir yenilenme ve birliktelik dönemi olarak değerlendirilmektedir. Bu özel günlerde ibadetlerin yanı sıra sosyal yardımlaşma ve dayanışma da ön planda olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvim, bu kutsal günlerin doğru bir şekilde idrak edilmesine yardımcı olmaktadır.

