Sevgililer Günü'nde Aşk Büyüsü Tuzağı: 46 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu ve 19 Tutuklama

Sevgililer Günü'nde Aşk Büyüsü Tuzağı: 46 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu ve 19 Tutuklama

Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda, Sevgililer Günü öncesi 46 milyon TL'lik vurgun yapıldığı ve 19 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yayınlanma
14
Sevgililer Günü'nde Aşk Büyüsü Tuzağı: 46 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu ve 19 Tutuklama
Okunma Süresi: 2 dk

Sevgililer Günü yaklaşırken, Tekirdağ merkezli bir dolandırıcılık şebekesi, sosyal medya üzerinden 'aşk büyüsü' vaadiyle 236 kişiyi yaklaşık 46 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Bu dolandırıcılık faaliyetleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen bir operasyonla gün yüzüne çıkarıldı.

Operasyon, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Şebekenin üyeleri, kendilerini 'büyücü', 'medyum' ve 'manevi hoca' olarak tanıtarak, özellikle Sevgililer Günü öncesinde sosyal medya platformları aracılığıyla vatandaşlara ulaşmayı başardılar.

Dolandırıcılık Yöntemleri Nelerdi?

Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri arasında muskalar yazma, büyü bozma, tılsım yapma ve kurban bedeli adı altında para talep etme gibi çeşitli yöntemler yer aldı. Bu süreçte, hiçbir dini ve ilmi karşılığı bulunmayan materyalleri fahiş fiyatlarla sattıkları tespit edildi. Mağdurların kişisel verileri ve özel durumları, tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanıldı.

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, Tekirdağ merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar, dolandırıcılık şebekesinin faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla yapıldı.

Operasyon Sonuçları ve Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal, 39 bin TL nakit para ile çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve harici bellek ele geçirildi. Bu malzemeler, dolandırıcılık faaliyetlerinin boyutunu gözler önüne serdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 kişi 'Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'şantaj' ve 'suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toplum Üzerindeki Etkileri Neler Olacak?

Bu tür dolandırıcılık faaliyetleri, toplumda güven duygusunu zedelerken, bireylerin manevi inançlarına yönelik istismarların artmasına neden olmaktadır. Özellikle Sevgililer Günü gibi özel günlerde, bu tür dolandırıcılıkların artması, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele etmek amacıyla, yetkililerin daha etkin önlemler alması beklenmektedir.

Yorumlar
