Getafe ve Villarreal arasında kritik mücadele: Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga'da 24. hafta, savunma sertliği ile tanınan Getafe ile hücum gücü yüksek Villarreal arasında geçecek olan önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Getafe, 26 puanla 11. sırada yer alarak orta sıralardaki konumunu sağlamlaştırmayı ve üst gruba yaklaşmayı hedefliyor. Öte yandan, 45 puanla 4. sırada bulunan Villarreal, Şampiyonlar Ligi potasında kalabilmek için bu maçta galip gelmek istiyor.

Getafe-Villarreal maçı ne zaman ve saat kaçta?

Getafe ile Villarreal arasındaki bu karşılaşma, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 18.15'te başlayacak. Coliseum Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu mücadele, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Ev sahibi Getafe, taraftarının desteğiyle rakibini durdurup puan ya da puanlar alarak Avrupa iddiasını sürdürmeyi planlıyor.

Villarreal ise deplasmanda kazanarak zirve takibini devam ettirmek amacıyla sahaya çıkacak. Bu nedenle, her iki takımın da maça büyük bir motivasyonla çıkması bekleniyor.

Karşılaşmanın hakemi kim olacak?

Getafe-Villarreal karşılaşmasını, hakem Miguel Sesma Espinosa yönetecek. Bu maçta, hakemin kararları ve yönetimi, her iki takımın performansını doğrudan etkileyebilir. Özellikle, Getafe'nin savunma hattının ne kadar disiplinli olacağı ve Villarreal'in yaratıcı oyuncularının ne ölçüde etkili olabileceği, maçın gidişatını belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor.

Ev sahibi ekip, kendi sahasında rakiplerine boş alan bırakmayan oyun yapısıyla biliniyor ve Villarreal'in yaratıcı ayaklarını kısıtlamayı hedefliyor. Villarreal cephesi ise, yüksek tempoyla maça başlayarak erken bir golle rakibin savunma direncini kırmayı planlıyor.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Coliseum Stadyumu'ndaki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu zorlu mücadeleyi ekranlarından takip edebilecekler.

Her iki takımın da sezon sonu hedefleri açısından kritik bir öneme sahip olan bu karşılaşma, ligin gidişatını etkileyebilecek bir mücadele olarak öne çıkıyor. Getafe'nin savunma direnci ile Villarreal'in hücum gücü arasındaki denge, futbolseverler için heyecan verici bir maç deneyimi sunacak.