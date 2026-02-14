Dolar
43,7339 %0.19
Euro
51,9339 %-0.02
Gram Altın
7.075,98 % 2,56
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Getafe ve Villarreal arasında kritik mücadele: Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Getafe ve Villarreal arasında kritik mücadele: Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga'da 24. hafta mücadelesinde Getafe, Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Maçın detayları haberimizde.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Getafe ve Villarreal arasında kritik mücadele: Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Okunma Süresi: 2 dk

İspanya La Liga'da 24. hafta, savunma sertliği ile tanınan Getafe ile hücum gücü yüksek Villarreal arasında geçecek olan önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Getafe, 26 puanla 11. sırada yer alarak orta sıralardaki konumunu sağlamlaştırmayı ve üst gruba yaklaşmayı hedefliyor. Öte yandan, 45 puanla 4. sırada bulunan Villarreal, Şampiyonlar Ligi potasında kalabilmek için bu maçta galip gelmek istiyor.

Getafe-Villarreal maçı ne zaman ve saat kaçta?

Getafe ile Villarreal arasındaki bu karşılaşma, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 18.15'te başlayacak. Coliseum Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu mücadele, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Ev sahibi Getafe, taraftarının desteğiyle rakibini durdurup puan ya da puanlar alarak Avrupa iddiasını sürdürmeyi planlıyor.

Villarreal ise deplasmanda kazanarak zirve takibini devam ettirmek amacıyla sahaya çıkacak. Bu nedenle, her iki takımın da maça büyük bir motivasyonla çıkması bekleniyor.

Karşılaşmanın hakemi kim olacak?

Getafe-Villarreal karşılaşmasını, hakem Miguel Sesma Espinosa yönetecek. Bu maçta, hakemin kararları ve yönetimi, her iki takımın performansını doğrudan etkileyebilir. Özellikle, Getafe'nin savunma hattının ne kadar disiplinli olacağı ve Villarreal'in yaratıcı oyuncularının ne ölçüde etkili olabileceği, maçın gidişatını belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor.

Ev sahibi ekip, kendi sahasında rakiplerine boş alan bırakmayan oyun yapısıyla biliniyor ve Villarreal'in yaratıcı ayaklarını kısıtlamayı hedefliyor. Villarreal cephesi ise, yüksek tempoyla maça başlayarak erken bir golle rakibin savunma direncini kırmayı planlıyor.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Coliseum Stadyumu'ndaki bu önemli karşılaşma, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu zorlu mücadeleyi ekranlarından takip edebilecekler.

Her iki takımın da sezon sonu hedefleri açısından kritik bir öneme sahip olan bu karşılaşma, ligin gidişatını etkileyebilecek bir mücadele olarak öne çıkıyor. Getafe'nin savunma direnci ile Villarreal'in hücum gücü arasındaki denge, futbolseverler için heyecan verici bir maç deneyimi sunacak.

#La Liga
#S Sport
#S Sport Plus
#Getafe
#Villarreal
Sevgililer Günü'nde Aşk Büyüsü Tuzağı: 46 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu ve 19 Tutuklama
Sevgililer Günü'nde Aşk Büyüsü Tuzağı: 46 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu ve 19 Tutuklama
#Teknoloji / 14 Şubat 2026
Microsoft'tan kritik güvenlik güncellemesi: Şubat ayı açıkları kapatıldı mı?
Microsoft'tan kritik güvenlik güncellemesi: Şubat ayı açıkları kapatıldı mı?
#Teknoloji / 14 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Ankara'da 290 çocuk voleybol ile tanıştı
Ankara'da 290 çocuk voleybol ile tanıştı
Gündem
Diyarbakır'da 7 Gündür Kayıp Olan Zihinsel Engelli Salih Ertaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor Mu?
Diyarbakır'da 7 Gündür Kayıp Olan Zihinsel Engelli Salih Ertaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor Mu?
Aşk Büyüsü Tuzağıyla 46 Milyon TL Dolandırıcılık: Suç Şebekesi Ortaya Çıktı
Aşk Büyüsü Tuzağıyla 46 Milyon TL Dolandırıcılık: Suç Şebekesi Ortaya Çıktı
Emekliler İçin 33.000 TL Destek Paketi Hangi Şartlarla Sunuluyor?
Emekliler İçin 33.000 TL Destek Paketi Hangi Şartlarla Sunuluyor?
Bundesliga'nın 22. Haftasında Hamburg ve Union Berlin Karşı Karşıya Geliyor: Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Bundesliga'nın 22. Haftasında Hamburg ve Union Berlin Karşı Karşıya Geliyor: Maç Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen'in Nijerya'daki Yetim Çocuklara Umut Olma Yolculuğu Nedir?
Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen'in Nijerya'daki Yetim Çocuklara Umut Olma Yolculuğu Nedir?
14 Şubat 2026 Ankara güncel altın fiyatları ve döviz kurları ne durumda?
14 Şubat 2026 Ankara güncel altın fiyatları ve döviz kurları ne durumda?
Fatih Tekke'nin Fenerbahçe Maçında Galibiyet İçin Uygulayacağı Stratejiler Neler Olacak?
Fatih Tekke'nin Fenerbahçe Maçında Galibiyet İçin Uygulayacağı Stratejiler Neler Olacak?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft