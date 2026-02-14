Ankara'da 290 çocuk voleybol ile tanıştı

Ankara'da gerçekleştirilen 'Fabrika Voleybol' projesi, çocukların sporla tanışmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım atmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle yürütülen bu proje, Sincan'daki Gazeteci Ali Öcal Kapalı Spor Salonu'nda 6-12 yaş arası yaklaşık 290 çocuğa ücretsiz voleybol eğitimi sunmaktadır.

Proje kapsamında çocuklar, voleybol ile tanışarak sporun temel kurallarını öğrenme fırsatı bulmuşlardır. Eğitimler, Sincan Fatih Mahallesi'nde bulunan spor salonunda, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Cumartesi ve pazar günleri 09.00-18.00 saatleri arasında düzenlenen antrenmanlar, yaş ve seviye gruplarına göre organize edilmektedir.

Projenin Amaçları Neler?

Fabrika Voleybol projesinin temel amacı, çocukların erken yaşta sporla buluşmasını sağlamak ve voleybolu hayatlarının bir parçası haline getirmektir. Proje, yalnızca temel voleybol eğitimi vermekle kalmayıp, aynı zamanda çocukların disiplin, özgüven ve sorumluluk bilinci gibi önemli değerleri geliştirmelerine de katkıda bulunmaktadır.

ABB Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit, projeye olan ilginin yoğun olduğunu belirterek, bugüne kadar yaklaşık 290 çocuğun eğitimlerden yararlandığını ifade etmiştir. Yiğit, bu tür projelerin çocukların sporla olan bağlarını güçlendirdiğini vurgulamıştır.

Çocukların Geri Dönüşleri Nasıldır?

Kursa katılan çocuklar, eğitimlerin hem öğretici hem de eğlenceli geçtiğini dile getirmiştir. Antrenmanların kendilerine yeni beceriler kazandırdığını belirten öğrenciler, bu imkânı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletmişlerdir. Çocukların voleybola olan ilgisi, antrenmanlar sırasında gözlemlenen neşeleriyle de kendini göstermektedir.

Gazeteci Ali Öcal Kapalı Spor Salonu İdari Koordinatörü Murat Değirmenci, 22 Kasım 2025'te temelleri atılan vizyonun sahadaki yansımalarını görmekten memnuniyet duyduklarını belirtmiştir. Değirmenci, sporun çocuklar için yalnızca bir branş değil, aynı zamanda karakter gelişiminin önemli bir parçası olduğunu ifade etmiştir. Projenin yıl boyunca devam edeceği bilgisi de verilmiştir.