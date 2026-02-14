Dolar
Ramazan Ayında Gıda Ürünlerinde İndirim Kampanyaları Nasıl Düzenlenecek?

Ramazan Ayında Gıda Ürünlerinde İndirim Kampanyaları Nasıl Düzenlenecek?

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenleneceğini açıkladı.

Yayınlanma
14
Ramazan Ayında Gıda Ürünlerinde İndirim Kampanyaları Nasıl Düzenlenecek?
Okunma Süresi: 2 dk

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde gıda sektörünün temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, indirim kampanyalarının düzenlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması konularında mutabakata varıldığını duyurdu. Bu süreç, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayında gıda ürünlerinin erişilebilirliğini artırmak için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu çerçevede, gıda toptancıları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşme yapıldığı belirtildi.

Görüşmelerde Neler Konuşuldu?

Açıklamada, görüşmelerin detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Görüşmelerde, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyaların artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi konularında mutabakat sağlanmıştır." Bu çerçevede, gıda erişimini daha ekonomik hale getirecek tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımlar atıldığı vurgulandı.

Denetimlerin önemine de dikkat çekilen açıklamada, Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıklarının koordineli işbirliği içinde yürütülecek yoğun denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği ifade edildi. Piyasaların yakından kontrol edileceği, haksız fiyat artışları, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Vatandaşlara Bildirim Çağrısı

Açıklamada, vatandaşların fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları durumunda yapmaları gerekenlere de değinildi. Vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret İl Müdürlükleri ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri gerektiği vurgulandı. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilecektir.

Hükümetin önceliği, vatandaşların sofrasını korumak, piyasadaki arz ve talep dengesini sağlamak ve kutsal Ramazan ayının huzur iklimine gölge düşürülmesine izin vermemektir.

