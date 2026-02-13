Türkiye'nin cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında mı?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerin ülke risk priminin (CDS) son 7 yılın en düşük seviyelerinde seyretmesine katkı sağladığını belirtti. Bu durumun, finansal istikrarı pekiştirdiği ve dezenflasyon sürecine olumlu etkilerde bulunduğu ifade edildi.

Cari işlemler hesabındaki gelişmeler nelerdir?

Bakan Bolat, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Geçtiğimiz yıl hizmetler ihracatının yüzde 4,6 artışla 122,6 milyar dolara ulaştığını, mal ihracatının ise yüzde 4,4 artarak 273,4 milyar dolara çıktığını kaydetti. Toplam mal ve hizmetler ihracatının ise yüzde 4,5 artışla 396 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını vurguladı.

2002 yılında mal ve hizmet ihracatının yalnızca 50 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat, bu tarihten itibaren anılan ihracat kalemlerinde 7,9 kat artış sağlandığını belirtti. Bu gelişmelerin, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir ivme kazandırdığı görülmektedir.

Cari işlemler açığı ne durumda?

Bolat, 2025 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 1,4 hedefiyle paralel gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Yıllıklandırılmış verilere göre, geçen yıl cari işlemler açığının 25,2 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, bu açığın son üç yıldır makul düzeylerde stabil bir görünüm sergilediğini aktardı.

Döviz piyasaları ve döviz yeterliliğinde olumlu bir seyrin sürdüğünü ifade eden Bolat, cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmelerin CDS'nin son 7 yılın en düşük seviyelerinde seyretmesine neden olduğunu belirtti. Bu durumun, finansal istikrarı pekiştirdiği ve dezenflasyon sürecine katkı sağladığı kaydedildi.

Küresel ekonomik koşullar ve Türkiye'nin durumu

Küresel ekonomideki zayıf talep koşullarına, ticaret gerilimlerine ve bölgesel risklere rağmen Türkiye ekonomisinin dış finansman ihtiyacını azaltan ve makroekonomik istikrarı güçlendiren bir görünüm sergilediği ifade edildi. Hem mal hem de hizmet ihracatının artışını sürdürerek rekor tazelemeye devam ettiği vurgulandı.

Bakan Bolat, seyahat gelirlerinin geçen yıl 60 milyar dolar, taşımacılık gelirlerinin ise 42,4 milyar dolar olduğunu belirtti. Olumlu gelişmelerle cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında ve OVP ile uyumlu seyrettiğini vurguladı. Cari işlemler hesabındaki dengelenmenin, uygulanan bütüncül ve kararlı ekonomi politikalarının bir sonucu olarak makroekonomik istikrarı güçlendirdiği ve yapısal reformların hayata geçirilmesi için elverişli bir zemin oluşturduğu ifade edildi.