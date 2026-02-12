İngiltere Kabine Sekreteri Chris Wormald Neden İstifa Etti?

İngiltere'de kamu hizmeti yönetiminden sorumlu Kabine Sekreteri Chris Wormald, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Wormald'ın istifası, Başbakan Keir Starmer’ın cinsel istismar şebekesi kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile yakın ilişkileri bulunan Peter Mandelson'ı 2024'te ABD Büyükelçisi olarak atamasına ilişkin siyasi krizin derinleşmesiyle bağlantılı olarak değerlendirilmektedir.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein belgelerinde Mandelson ile ilgili gelişmelerin ardından, Starmer’ın özel kalem müdürü Morgan McSweeney’nin istifası sonrasında, Wormald’ın da görevinden ayrılması dikkat çekici bir durum olarak öne çıkmaktadır. Wormald, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Son 35 yıldır devlet memuru olarak hizmet etmek benim için bir onur ve ayrıcalıktı. Kabine Sekreteri olarak kamu hizmetine liderlik etmek de ayrı bir onurdu” ifadelerini kullanmıştır.

Başbakan Starmer'ın Wormald’a Teşekkürleri

Başbakan Keir Starmer, Wormald’a teşekkürlerini ileterek, “35 yılı aşkın süredir devam eden uzun ve seçkin kamu hizmeti kariyeri ile geçtiğimiz yıl boyunca bana verdiği destek için çok minnettarım. Bugün Kabine Sekreterliği görevinden ayrılması konusunda kendisiyle anlaştım. Gelecek için kendisine en iyi dileklerimi sunuyorum” şeklinde konuşmuştur. Bu açıklamalar, Wormald’ın kamu hizmetindeki katkılarının önemini vurgulamaktadır.

Kabine Sekreteri’nin görevleri, yeni bir atama yapılana kadar Kabine Ofisi Daimi Sekreteri Catherine Little, İçişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Dame Antonia Romeo ve Hazine Bakanlığı Daimi Sekreteri James Bowler tarafından paylaşılacaktır. Wormald, İngiltere’deki en kıdemli devlet memuru pozisyonu olarak bilinen bu göreve Aralık 2024 tarihinde atanmıştı.

McSweeney’nin İstifası ve Mandelson’ın Tartışmalı Ataması

Geçtiğimiz günlerde Starmer’ın özel kalem müdürü Morgan McSweeney, Mandelson’ın İngiltere’nin ABD Büyükelçisi olarak atanmasındaki rolü nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklamıştır. McSweeney, Epstein ile olan ilişkisi kamuoyunca biliniyor olmasına rağmen, Mandelson’ın bu göreve getirilmesi için baskı yaptığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştur. McSweeney, atama sürecindeki güvenlik incelemesini kendisinin yürütmediğini, ancak başbakana bu atamayı önermenin “tüm sorumluluğunu” üstlenmek istediğini belirtmiştir.

Mandelson’ın Epstein ile Olan Yazışmaları

İngiliz siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Peter Mandelson’ın Epstein belgeleri ile yeni ifşa olan yazışmalarında, devlete ait çok sayıda bilginin sızdırıldığı ortaya çıkmıştır. Mandelson’ın 2009 yılında Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Epstein’e, JP Morgan bankasının patronunun İngiltere Maliye Bakanı’nı bankacı primlerine yönelik vergi planları nedeniyle “hafifçe tehdit etmesi” gerektiğini söylediği, ayrıca AB’nin euro bölgesindeki borç krizi sırasında hazırladığı 500 milyar euroluk bir kurtarma paketini Epstein’e önceden bildirdiği anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, Epstein’in 2003 ve 2004 yıllarında Mandelson’a toplam 75 bin dolar gönderdiği ve Epstein’in Mandelson’ın partnerine de 10 bin sterlin para gönderdiği belgelerde yer almaktadır.