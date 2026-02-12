Yener İnce Kimdir ve Galatasaray Kulüp Doktoru Neden Gündemde?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde görev yapan 510 kişiyi, bahis oynadığı tespit edildiği gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu isimler arasında Galatasaray takım doktoru Yener İnce de yer almakta ve bu durum, kulüp doktorunun kariyeri ve görevleri hakkında yeniden bir tartışma başlatmıştır.

Yener İnce'nin Galatasaray'daki görevi ve kariyeri, özellikle son gelişmelerle birlikte dikkat çekmektedir. Bahis oynadığı iddia edilen kişilerin arasında sağlık ekibinde görev yapan bir doktorun bulunması, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle Galatasaray camiasında uzun süredir görev yapan Yener İnce'nin disipline sevk edilmesi, kulüp çevresinde dikkatle takip edilmektedir.

Yener İnce Kimdir?

Yener İnce, 6 Eylül 1969 tarihinde Osmaniye'de doğmuştur. Tıp eğitimini tamamladıktan sonra spor hekimliği alanında uzmanlaşmış ve kariyeri boyunca futbolcu sağlığı ve sporcu performansı üzerine çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Profesyonel kulüplerde görev alarak saha içi ve saha dışı sağlık organizasyonlarında yer almış, sporcu sağlığı, sakatlık önleme, tedavi ve rehabilitasyon planlaması gibi konularda uzmanlaşmıştır.

Yener İnce, özellikle yoğun maç takvimine sahip üst düzey futbolcuların fiziksel hazırlık süreçleri ve sakatlık sonrası dönüş programları konusunda önemli görevler üstlenmiştir. Bu bağlamda, sporcuların sağlık durumlarını düzenli olarak takip etmekte ve sağlık ile performans dengesinin korunmasına yönelik planlamalar yapmaktadır.

Galatasaray'daki Görevi ve Kariyeri

Yener İnce, 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü sağlık ekibine katılmıştır. O tarihten itibaren farklı teknik ekiplerle çalışan İnce, kulüp bünyesinde istikrarlı bir şekilde görevini sürdürmektedir. Galatasaray Futbol A Takımı'nın kulüp doktoru olarak, futbolcuların sağlık kontrolleri ve tedavi süreçlerinden sorumlu bir isimdir.

Kulüp doktoru olarak Yener İnce'nin görevleri arasında sakatlık teşhis ve tedavi süreçlerinin yönetimi, maç ve antrenman öncesi sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi, sakatlıktan dönen oyuncular için risk analizlerinin hazırlanması ve rehabilitasyon programlarının planlanması bulunmaktadır. Ayrıca, kamp dönemlerinde takımın sağlık organizasyonunun yürütülmesi de sorumlulukları arasındadır.

PFDK Sürecinde Yener İnce Hakkında Beklentiler

Bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Yener İnce hakkında nihai kararın disiplin kurulunun yapacağı değerlendirme sonrasında açıklanması beklenmektedir. TFF'nin ilgili talimatları doğrultusunda yürütülecek inceleme sonucunda, sevk edilen 510 kişi hakkında ayrı ayrı karar verilecektir. Bu süreç, Galatasaray camiasında ve spor kamuoyunda dikkatle izlenmektedir.

Yener İnce'nin durumu, sadece kendi kariyeri açısından değil, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün sağlık organizasyonu açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, disiplin kurulunun vereceği karar, hem Yener İnce'nin kariyerini hem de kulübün sağlık ekibinin geleceğini etkileyecek bir unsur olarak öne çıkmaktadır.