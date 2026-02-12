Dolar
Haberin Gündemi Magazin Atletico Madrid ile Barcelona Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Copa del Rey yarı finalinde Atletico Madrid ile Barcelona, bu akşam Madrid'de karşı karşıya gelecek. Maçın detayları haberimizde.

Yayınlanma
14
Atletico Madrid ile Barcelona Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Copa del Rey yarı finalinde büyük bir heyecan bu akşam Madrid’de yaşanacak. İspanyol futbolunun iki dev ekibi Atletico Madrid ile Barcelona, zorlu bir mücadele için sahaya çıkacak. Bu maç, futbolseverler için oldukça önemli bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

İki ayaklı eşleşmenin ilk maçı, Madrid’deki Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maçın başlama saati ise 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00 olarak belirlendi. Bu karşılaşma, her iki takımın da finale ulaşma hedefleri açısından kritik bir öneme sahip.

Maç Yayın Bilgileri Neler?

Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki bu önemli yarı final maçı, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı şifresiz bir kanalda izleme imkanına sahip olmayacak. S Sport Plus, La Liga ve Copa del Rey organizasyonlarının Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulunduruyor.

Yabancı yayıncılar arasında ise Almanya'da DAZN, MBC Masr 2, Danimarka'da MBC Masr 2, Hırvatistan'da Arena Sport 3 ve İspanya'da M+ LaLiga TV gibi kanallar yer alıyor. Bu durum, uluslararası futbol izleyicileri için de önemli bir fırsat sunuyor.

İlk 11'ler Açıklandı

Mücadele öncesinde her iki takımın ilk 11’leri de futbolseverlerle paylaşıldı. Atletico Madrid’in kadrosunda Musso, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Koke, Llorente, Simeone, Alvarez ve Griezmann yer alıyor. Barcelona’nın ilk 11’i ise Joan Garcia, Balde, Eric Garcia, Cubarsi, Kounde, Lopez, de Jong, Casado, Olmo, Lamina Yamal ve Torres'den oluşuyor.

Bu kadrolar, her iki takımın da sahada göstereceği performans açısından büyük bir önem taşıyor. Taraftarlar, takımlarının en iyi oyuncularıyla sahada olmasını bekliyor.

İkinci Ayak ve Final Detayları

Yarı final eşleşmesinin ikinci ayağı, 3 Mart 2026 tarihinde Spotify Camp Nou’da gerçekleştirilecek. Bu maç, ilk karşılaşmanın ardından takımların şanslarını belirleyecek. Ayrıca, final karşılaşması Nisan ayı sonunda La Cartuja Stadyumu’nda tek maç üzerinden oynanacak. Bu durum, futbolseverler için heyecan verici bir süreç oluşturuyor.

Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki bu dev randevu, futbol dünyasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her iki takımın da finale ulaşma hedefi, bu maçı daha da anlamlı kılıyor.

#Real Madrid
#Atletico Madrid
#Maç İzle
