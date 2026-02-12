Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Neden Görevden Uzaklaştırıldı ve Kimdir?

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bu durum, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırırken, Dede'nin tutuklanma süreci de dikkat çekici bir hal aldı. İçişleri Bakanlığı, Dede hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla geçici bir tedbir uygulandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Giresun'un Görele ilçesinin Belediye Başkanı olan Hasbi Dede'nin yürütülen adli süreç kapsamında görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı belirtildi. Bakanlık, idari işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü ve sürecin hukuki çerçevede devam edeceğini vurguladı. Bu gelişme sonrası, belediye yönetiminin işleyişinin aksamaması amacıyla gerekli görevlendirmelerin yapıldığı öğrenildi.

Hasbi Dede'nin Görevden Uzaklaştırılma Sebepleri Neler?

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Görele Belediye Başkanı olarak seçilen Hasbi Dede hakkında, yapılan bir şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı. Dede, 8 Şubat 2026 tarihinde ifadeye çağrıldı ve 9 Şubat'ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine 11 Şubat 2026 tarihinde yeniden ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, bu gelişmenin ardından Hasbi Dede'nin görevden uzaklaştırıldığını kamuoyuna duyurdu. Görevden uzaklaştırma kararının, soruşturma süreci tamamlanıncaya kadar geçerli olacağı ifade edildi. Bu durum, belediyedeki işleyişin nasıl etkileneceği konusunda endişelere yol açtı. Yetkili makamlar, belediye hizmetlerinde aksama yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Hasbi Dede'nin Biyografisi ve Siyasi Kariyeri Nasıldır?

Hasbi Dede, 1983 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Görele'de tamamladıktan sonra, Uluslararası Dublin Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu. 2002-2020 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olarak profesyonel liglerde hakemlik yaptı. 2018-2021 yılları arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Giresun Şube Başkanlığı görevini yürüttü.

2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Dede, Görele İlçe Teşkilatı'nda Sosyal Politikalardan Sorumlu Komisyon Başkanlığı ve ardından CHP Giresun İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Görele Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve 4 bin 393 oy alarak (%47,28) belediye başkanı seçildi. Ayrıca, 2006 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilmektedir. Hasbi Dede, evli ve iki çocuk babasıdır.

Gelişmeler ve Kamuoyunun Tepkisi Nasıldır?

Hasbi Dede'nin görevden uzaklaştırılması, yerel ve ulusal basında geniş bir şekilde yer buldu. Kamuoyunda merak edilen konular arasında, soruşturmanın kapsamı ve yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği bulunmaktadır. Resmî makamlar, yeni gelişmeler oldukça bilgilendirme yapacaklarını açıkladı. Bu süreçte, Dede'nin durumu ve belediye yönetiminin geleceği hakkında çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Ancak, şu an için adli süreç devam etmektedir ve sonuçları merakla beklenmektedir.