İBB, Ramazan Ayında İftar Menüsü Fiyatlarına Ne Kadar Zam Yaptı?

İBB, Ramazan Ayında İftar Menüsü Fiyatlarına Ne Kadar Zam Yaptı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, düğün ve davet salonlarındaki iftar menülerine önemli bir zam gerçekleştirdi.

Yayınlanma
14
İBB, Ramazan Ayında İftar Menüsü Fiyatlarına Ne Kadar Zam Yaptı?
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Ramazan ayı dolayısıyla düğün ve davet salonlarındaki iftar menülerine önemli bir zam yapılmasına karar verdi. Bu karar, özellikle oruç tutan vatandaşların tercih ettiği mekanlarda yemek fiyatlarının artması anlamına geliyor.

İftar Menüsü Fiyatları Ne Kadar Arttı?

İBB Meclisi'nin şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, "2026 yılı Ücret Tarifesi" başlıklı gündem maddesi ele alındı ve iftar menüsü fiyatlarında yapılacak artışlar görüşüldü.

Görüşülen gündem maddesinde, İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki kırmızı etli iftar menüsü fiyatının 550 liradan yüzde 27,27 oranında bir zam ile 700 liraya yükseltilmesi önerildi. Ayrıca, beyaz etli iftar menüsü fiyatının 400 liradan yüzde 25 zamla 500 liraya, iftariyelik tabağının ise 105 liradan yüzde 10 zamla 115 liraya çıkarılması talep edildi.

Meclis Oylaması ve Zamlı Tarifelerin Geçerliliği

Mecliste yapılan oylamada, gündem maddesi kabul edildi ve zamlı tarifelerin imzalandığı andan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Bu durum, Ramazan ayı boyunca iftar menüsü fiyatlarının artmasıyla birlikte, vatandaşların bütçelerini etkileyecek bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki iftar menülerine yapılan bu zam, özellikle Ramazan ayında artan talep göz önüne alındığında, sektördeki fiyat dengelerini de etkileyecektir. Oruç tutanların tercih ettiği mekanlarda, bu fiyat artışlarının nasıl karşılanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Ramazan Ayında Fiyat Artışlarının Etkileri Neler Olacak?

Ramazan ayı, genellikle ailelerin bir araya geldiği ve iftar sofralarının kurulduğu özel bir dönemdir. Bu nedenle, iftar menüsü fiyatlarındaki artış, birçok ailenin bütçesini etkileyebilir. İBB'nin bu kararı, sadece fiyat artışları ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda restoran ve catering sektöründeki diğer işletmelerin de fiyat politikalarını gözden geçirmesine neden olabilir.

Sonuç olarak, İBB'nin iftar menüsü fiyatlarındaki artışı, Ramazan ayı boyunca yemek hizmeti sunan işletmelerin maliyetlerini etkileyecek ve bu durum, tüketicilerin tercihlerinde değişikliklere yol açabilir.

