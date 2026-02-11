Yeraltı Dizi Setinde Gerginlik: Kavga İddiaları Gündemde

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın başrollerini üstlendiği “Yeraltı” dizisi, izleyicilerden büyük ilgi görürken, setten gelen kavga iddiaları medyanın gündeminde önemli bir yer edindi. Dizi, yalnızca ekran başarısıyla değil, aynı zamanda yaşanan gerginliklerle de dikkat çekiyor.

Set Gerilimi ve Kavga İddiaları

“Yeraltı” dizisi, yeni sezonuna hızlı bir başlangıç yapmış ve güçlü kadrosuyla öne çıkmıştı. Ancak, dizinin setinde yaşanan bir gerginlik, sosyal medyada yayılan iddialar ile gündeme geldi. İddialara göre, başrol oyuncuları arasındaki bir iletişim sorunu, sette kısa süreli bir krize yol açtı. Bu durum, izleyicileri ve dizi takipçilerini merak içinde bıraktı.

Yaşanan Gerginliğin Sebepleri

Set ortamında meydana gelen olayların detayları, kulislerde farklı şekillerde yorumlanıyor. İddialara göre, dizinin son çekim günlerinden birinde, sahne arkası fotoğraflarının yalnızca bir oyuncu tarafından paylaşılması, Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan arasında profesyonel bir gerilim oluşturdu. Bu durum, iki oyuncu arasında kısa süreli bir soğukluğa ve karşılıklı rahatsızlığa yol açtı.

Olayın büyümeden yapım ekibi tarafından kontrol altına alındığı belirtiliyor. Ancak, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı; bu nedenle iddialar, sosyal medya yorumları ve bazı magazin kaynaklarının aktarımları ile sınırlı kalıyor. Set ortamında yaşanan anlaşmazlıkların, özellikle yüksek tempolu projelerde sıkça karşılaşılan bir durum olduğu biliniyor.

Kulislerde Konuşulan Detaylar

Yeraltı dizisindeki gerginliğin temel nedenleri arasında fotoğraf paylaşımı, sahne sıralaması ve rol dengesi gibi konular ön plana çıkıyor. Bu tür durumlar, özellikle başrol oyuncularının tanıtım süreçlerinde dikkatli bir yaklaşım gerektiren hassas meseleler olarak değerlendiriliyor. Bazı sektör kaynakları ise, yaşanan bu anlaşmazlığı "profesyonel zeminde çözülen geçici bir sorun" olarak nitelendiriyor ve olayın büyütülmemesi gerektiği görüşündeler.

Şu ana kadar, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan veya dizinin yapım şirketi konuyla ilgili bir açıklama yapmamış olmaları, durumu daha da belirsiz hale getiriyor. Bu nedenle, yaşanan olaylar ve kriz iddiaları, şu an için kulis bilgileri ve sosyal medya gözlemleri ile sınırlı kalmaya devam ediyor.