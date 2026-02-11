Dolar
43,6436 %-0.01
Euro
51,8487 %-0.02
Gram Altın
7.126,93 % -0,14
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Bu Samsung Modelleri One UI 8.5 Güncellemesi Almayacak

Bu Samsung Modelleri One UI 8.5 Güncellemesi Almayacak

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bu Samsung Modelleri One UI 8.5 Güncellemesi Almayacak
Okunma Süresi: 2 dk

Samsung, bu ayın sonlarında tanıtacağı Galaxy S26 serisi ile birlikte yeni arayüz güncellemesi One UI 8.5’i kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen bu güncelleme, Android 16 tabanlı olarak geliştirildi ve Galaxy S25 sahipleri için beta süreci devam ediyor. Ancak, bazı popüler Samsung modellerinin bu güncellemeye yükseltilemeyecek olması, kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yarattı.

Güncelleme Desteği Sona Eren Cihazlar

Yayınlanan raporlara göre, Android 15 tabanlı One UI 7 kullanan bazı cihazlar, ne yazık ki One UI 8.5 güncellemesine geçiş yapamayacak. Özellikle, amiral gemisi konumundaki Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra modelleri, güncelleme takviminde yer almadığından kullanıcıları üzen cihazlar arasında bulunuyor. Bu durum, Samsung kullanıcıları için önemli bir kayıp anlamına geliyor.

Katlanabilir telefon pazarında öne çıkan Galaxy Z serisi modelleri de aynı şekilde güncelleme almaktan mahrum kalacak. Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3, One UI 8.5 güncellemesini almayacak cihazlar listesinde yer alıyor. Orta ve giriş segmentindeki popüler modeller de bu kapsamda güncelleme dışı kalacak. Galaxy A23, A14, M14 ve F14 gibi cihazlar, yeni arayüzün sunduğu gelişmelerden faydalanamayacak.

Yeni Arayüzün Getirdiği Önemli Yenilikler

One UI 8.5, Android 16 QPR2 altyapısını kullanarak önemli sistem iyileştirmeleri ve görsel yenilikler sunuyor. Yenilenen Hızlı Ayarlar paneli, kullanıcıların her bir düğmenin ve kaydırıcının konumunu özelleştirmesine olanak tanıyor. Ayrıca, uygulama simgelerine eklenen üç boyutlu efektler ve kilit ekranında duvar kağıdındaki nesneye göre zamanın otomatik olarak konumlandırılması gibi estetik güncellemeler dikkat çekiyor.

Güvenlik alanında ise, şüpheli davranışlar tespit edildiğinde cihazın kilitlenmesini sağlayan yeni önlemler ve ekranın belirli bir bölümünü kaydetme imkanı sunan kısmi ekran kaydı özelliği gibi yenilikler mevcut. Bu özellikler, kullanıcıların deneyimini daha güvenli ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Güncelleme Almayacak Tüm Modeller

Güncelleme almayacak modeller arasında yer alan bazı cihazlar şunlardır: Galaxy S serisi (Galaxy S21, S21+, S21 Ultra), Galaxy Z serisi (Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3), Galaxy A serisi (Galaxy A23, A14, A05, A05s), Galaxy M serisi (Galaxy M14, M05), Galaxy F serisi (Galaxy F14, F05), Galaxy Tab serisi (Galaxy Tab Active 4 Pro), Galaxy XCover serisi (Galaxy XCover 6 Pro) ve eski Galaxy modelleri. Bu durum, Samsung'un güncelleme politikalarının değişkenliği ve kullanıcıların beklentileri açısından önemli bir konuyu gündeme getiriyor.

Serenay Sarıkaya Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ünlü Oyuncunun Kariyeri, Oynadığı Diziler ve Hayatı
Serenay Sarıkaya Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ünlü Oyuncunun Kariyeri, Oynadığı Diziler ve Hayatı
#Gündem / 11 Şubat 2026
Esra Erol Programında Eğlenceli Anlar: Fatsa'nın Reklamı ve Hararetli Savunma
Esra Erol Programında Eğlenceli Anlar: Fatsa'nın Reklamı ve Hararetli Savunma
#Magazin / 11 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Toyota’dan Otomobiller için Oyun Motoru Hamlesi: Fluorite
Toyota’dan Otomobiller için Oyun Motoru Hamlesi: Fluorite
Teknoloji
Strategy, Bitcoin Alımı Gerçekleştirdi
Strategy, Bitcoin Alımı Gerçekleştirdi
Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti'den Beşiktaş'a Ziyaret
Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti'den Beşiktaş'a Ziyaret
ABD'de Tarım Dışı İstihdam Ocakta Beklentileri Aştı
ABD'de Tarım Dışı İstihdam Ocakta Beklentileri Aştı
Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı'nın Kapanışında Konuştu
Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı'nın Kapanışında Konuştu
Akın Gürlek Kimdir? TBMM’deki Yemin Töreninde Neler Yaşandı?
Akın Gürlek Kimdir? TBMM’deki Yemin Töreninde Neler Yaşandı?
Kanbolat Görkem Arslan'ın Son Paylaşımı Dikkat Çekti
Kanbolat Görkem Arslan'ın Son Paylaşımı Dikkat Çekti
Deutsche Bank'tan Epstein Açıklaması: Hatalarımızdan Ders Aldık
Deutsche Bank'tan Epstein Açıklaması: Hatalarımızdan Ders Aldık
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft