Bu Samsung Modelleri One UI 8.5 Güncellemesi Almayacak

Samsung, bu ayın sonlarında tanıtacağı Galaxy S26 serisi ile birlikte yeni arayüz güncellemesi One UI 8.5’i kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen bu güncelleme, Android 16 tabanlı olarak geliştirildi ve Galaxy S25 sahipleri için beta süreci devam ediyor. Ancak, bazı popüler Samsung modellerinin bu güncellemeye yükseltilemeyecek olması, kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yarattı.

Güncelleme Desteği Sona Eren Cihazlar

Yayınlanan raporlara göre, Android 15 tabanlı One UI 7 kullanan bazı cihazlar, ne yazık ki One UI 8.5 güncellemesine geçiş yapamayacak. Özellikle, amiral gemisi konumundaki Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra modelleri, güncelleme takviminde yer almadığından kullanıcıları üzen cihazlar arasında bulunuyor. Bu durum, Samsung kullanıcıları için önemli bir kayıp anlamına geliyor.

Katlanabilir telefon pazarında öne çıkan Galaxy Z serisi modelleri de aynı şekilde güncelleme almaktan mahrum kalacak. Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3, One UI 8.5 güncellemesini almayacak cihazlar listesinde yer alıyor. Orta ve giriş segmentindeki popüler modeller de bu kapsamda güncelleme dışı kalacak. Galaxy A23, A14, M14 ve F14 gibi cihazlar, yeni arayüzün sunduğu gelişmelerden faydalanamayacak.

Yeni Arayüzün Getirdiği Önemli Yenilikler

One UI 8.5, Android 16 QPR2 altyapısını kullanarak önemli sistem iyileştirmeleri ve görsel yenilikler sunuyor. Yenilenen Hızlı Ayarlar paneli, kullanıcıların her bir düğmenin ve kaydırıcının konumunu özelleştirmesine olanak tanıyor. Ayrıca, uygulama simgelerine eklenen üç boyutlu efektler ve kilit ekranında duvar kağıdındaki nesneye göre zamanın otomatik olarak konumlandırılması gibi estetik güncellemeler dikkat çekiyor.

Güvenlik alanında ise, şüpheli davranışlar tespit edildiğinde cihazın kilitlenmesini sağlayan yeni önlemler ve ekranın belirli bir bölümünü kaydetme imkanı sunan kısmi ekran kaydı özelliği gibi yenilikler mevcut. Bu özellikler, kullanıcıların deneyimini daha güvenli ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Güncelleme Almayacak Tüm Modeller

Güncelleme almayacak modeller arasında yer alan bazı cihazlar şunlardır: Galaxy S serisi (Galaxy S21, S21+, S21 Ultra), Galaxy Z serisi (Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3), Galaxy A serisi (Galaxy A23, A14, A05, A05s), Galaxy M serisi (Galaxy M14, M05), Galaxy F serisi (Galaxy F14, F05), Galaxy Tab serisi (Galaxy Tab Active 4 Pro), Galaxy XCover serisi (Galaxy XCover 6 Pro) ve eski Galaxy modelleri. Bu durum, Samsung'un güncelleme politikalarının değişkenliği ve kullanıcıların beklentileri açısından önemli bir konuyu gündeme getiriyor.