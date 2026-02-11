Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı'nın Kapanışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"nın kapanışında önemli mesajlar verdi. Emine Erdoğan, günümüzde kadınların hala kılık kıyafetleri nedeniyle hakir görüldüğünü ve dış görünüşleriyle değerlendirildiğini belirterek, bu durumun aşılması gereken bir ön yargı olduğunu ifade etti. "Demek ki hala mücadele etmemiz gereken bir ön yargı bariyeri var. O halde bizler daha çok çalışacağız," dedi.

Çalıştayın Anlamı ve Katılımcılar

Emine Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye için birlikte kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştürdükleri için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile birlikte birçok partili yer aldı. Emine Erdoğan, katılımcılara hitaben, "Bizler sadece bir partinin mensupları değiliz; biz, birbirine sımsıkı bağlı bir aileyiz," ifadelerini kullandı.

Geçmişe Dönüş ve Vefa Vurgusu

Emine Erdoğan, AK Parti'nin geçmişten gelen değerlerine atıfta bulunarak, 2001 yılında vatan sevgisiyle yola çıktıklarını belirtti. "Nice zorluğu, nice engeli birlikte aştık," diyen Erdoğan, bu süreçteki sabır ve kararlılığın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ahirete intikal eden dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarak, onların anısını yaşatmanın önemini dile getirdi.

Kadınların Siyasi Hayattaki Rolü

Emine Erdoğan, kadınların siyasetteki rolünün her geçen gün arttığını ifade ederek, "Girdiğimiz her seçimden alnımızın akıyla çıktıysak bilin ki bu başarıda sizlerin çok büyük payı var," şeklinde konuştu. Kadınların, siyasetin nesnesi değil, öznesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları'nın 6 milyona yaklaşan üye sayısıyla dünyanın en büyük kadın sivil hareketi olduğunu aktardı. "Kadınlar için kadınlarla birlikte siyaset yapmanın adıdır, başlı başına bir siyaset mektebidir," dedi.

Kadın Hakları ve Reformlar

Kadın hakları meselesinin partinin önceliklerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, 2002 yılından bu yana kadınların önündeki engellerin kaldırılması için yapılan çalışmalara dikkat çekti. Kadınların eğitim, çalışma ve seçilme haklarının güvence altına alındığını ifade eden Erdoğan, başörtüsü yasağının demokrasiye saplanmış bir hançer olduğunu ve bu hançeri çıkardıklarını vurguladı.

Gelecek Vizyonu

Emine Erdoğan, AK Parti'nin geleceğe dair vizyonunu paylaşarak, "Biz 2053'ü, 2071'i tasarlıyoruz. Bu milletin evlatlarının gurur duyacağı bir Türkiye Yüzyılı inşa ediyoruz," dedi. Toplumun ihtiyaçlarını iyi okumak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sahadan kopmamaları ve her zaman halkla iletişimde kalmaları gerektiğinin altını çizdi.

Çalıştayın Sonuçları ve Ramazan İyiliği

Çalıştayın sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını dileyen Emine Erdoğan, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bu dönemin yenilenme ve muhasebe ayı olduğunu hatırlattı. Program, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın eşi Tülay Yılmaz ve birçok AK Partili kadın milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirildi. Konuşmasının sonunda, Emine Erdoğan’a, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan tarafından yöresel kumaşlarla yapılmış Türkiye haritası hediye edildi.