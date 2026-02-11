Deutsche Bank'tan Epstein Açıklaması: Hatalarımızdan Ders Aldık

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, Jeffrey Epstein'ın uzun yıllar boyunca 40'tan fazla hesabının bulunduğu iddialarına yanıt verdi. Banka, bu ilişkileri hatalı olarak değerlendirdiğini belirterek, geçmişteki hatalarından ders çıkardığını duyurdu.

Epstein ile İlişkilerin Değerlendirilmesi

Deutsche Bank, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan ABD'li cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan iş ilişkisini ele alan yeni belgelerin ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yaptı. Banka, Epstein'ın müşteri olarak kabul edilmesini hatalı bulduğunu ve bu durumu 2020 yılından bu yana sürekli vurguladığını kaydetti. Epstein, 2013 yılının Ağustos ayında Deutsche Bank'ın müşterisi oldu ve banka, 2018 yılının Aralık ayında Epstein ile olan müşteri ilişkisini sonlandırma sürecini başlattı.

Epstein'ın Suçları ve Ölümü

Jeffrey Epstein, uzun yıllar boyunca çok sayıda genç kadın ve çocuk yaşta kızların kurbanı olduğu bir cinsel istismar çetesi yönetmekle suçlanıyordu. 2019 yılında, mahkemesi devam ederken cezaevindeki hücresinde ölü bulundu. Epstein'ın Deutsche Bank'ta 40'tan fazla hesabının bulunduğu, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelerde ve birçok medya organında yer aldı.

Şeffaflık ve İtibar Kaybı Endişesi

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild, geçtiğimiz günlerde Deutsche Bank'tan Epstein ile olan tüm ilişkilerini şeffaf bir şekilde açıklamasını talep etti. Alman Menkul Kıymet Sahipleri Koruma Derneği (DSW) Başkan Yardımcısı Klaus Nieding, bu belgelerin sunulmasının ve iş ilişkilerinin net bir şekilde açıklanmasının, banka genel kurul toplantısı öncesinde itibar kaybını önlemek için önemli olduğunu ifade etti.

Bankanın Yanıtı ve Gelecek Adımlar

Deutsche Bank, Epstein'ın Temmuz 2019'da tutuklanmasının ardından, gerekli kurumları bilgilendirdiğini ve ilgili soruşturmalara tam destek sunduğunu belirtti. Banka sözcüsü, konuyu denetleme makamları ile birlikte ele aldıklarını ve problemleri sistematik bir şekilde çözmeye yönelik adımlar attıklarını ifade etti. Ayrıca, 2019 yılından bu yana eğitim, denetim ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesine yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

Deutsche Bank sözcüsü, "Epstein ile olan iş ilişkimizden derin pişmanlık duyuyoruz" diyerek, bu hatalardan ders alındığını tekrar dile getirdi. Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing, CNBC'ye verdiği bir röportajda, organizasyonun gerekli dersleri aldığını ve yaşananların sonuçlarının personel açısından da etkili olduğunu belirtmişti.