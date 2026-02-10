Dolar
Google'dan Dev Borçlanma Hamlesi: 100 Yıllık Tahvil Satışı

Google'dan Dev Borçlanma Hamlesi: 100 Yıllık Tahvil Satışı

Google'dan Dev Borçlanma Hamlesi: 100 Yıllık Tahvil Satışı
Okunma Süresi: 2 dk

Alphabet, Google’ın çatı şirketi, uluslararası piyasalarda önemli bir borçlanma adımı atarak 100 yıllık bir tahvili sterlin cinsinden satışa sunmayı planlıyor. Bu stratejik hamle, şirketin daha önce gerçekleştirdiği ve büyük bir ilgi gören 20 milyar dolarlık ABD doları cinsinden tahvil ihracının ardından geldi. Yatırımcıların bu yeni tahvil arzına olan ilgisi, yapay zeka alanındaki rekabetin yoğunlaştığını gösteriyor.

100 Yıllık Tahvil Arzı ve Talep Durumu

Alphabet, sterlin piyasalarında 1 milyar sterlin (yaklaşık 1,15 milyar euro) değerinde sınırlı bir 100 yıllık tahvil ihraç etmeyi hedefliyor. Ancak bu ihraç için gelen talep, önerilen miktarın neredeyse on katına ulaştı. Bu durum, yapay zeka teknolojileri ve yenilikçi projeler için artan finansman ihtiyacının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Dolar Cinsinden Tahvil İhracı

Şirket, pazartesi günü ABD doları cinsinden 20 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. Başlangıçta 15 milyar dolar olarak planlanan bu ihraç, 100 milyar doları aşan taleple birlikte büyütüldü. Dolar cinsinden yapılan satış, 2066 yılında vadesi dolacak olan 40 yıllık tahvilin yer aldığı yedi ayrı dilimden oluşuyor.

Çok Para Birimli Borçlanma Stratejisi

Alphabet, sterlin cinsinden tahvil çıkarmanın yanı sıra, farklı para birimlerinde de borçlanmaya gitmeyi planlıyor. Özellikle, İsviçre frangı cinsinden bir tahvil ihracının yakın zamanda gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Eğer bu gerçekleşirse, Motorola’nın 1997 yılındaki tahvil ihracından bu yana bir teknoloji şirketinin gerçekleştirdiği ilk 100 yıllık tahvil olacak.

Yatırımcı Tabanının Çeşitlendirilmesi

Alphabet’in çok para birimli borçlanma stratejisi, şirketin yatırımcı tabanını çeşitlendirmesine yardımcı oluyor. Euronews’te yer alan habere göre, yalnızca dolar piyasalarına bağımlı kalmamak, arz-talep dengesizliği riskini azaltıyor. Ayrıca, sterlin piyasalarındaki görece düşük faiz oranları, yüzyıl tahvilini daha cazip ve maliyet açısından avantajlı hale getiriyor.

