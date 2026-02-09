Edirne'de Meriç Nehri'nin Debisi Düşüşe Geçti: Taşkın Riski Yok

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri’nde su seviyesinin düşmekte olduğunu duyurdu. Vali Sezer, şehir merkezi için mevcut durumda taşkın riski bulunmadığını belirtti. Bu açıklama, bölgedeki su yönetimi ve halk sağlığı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Debi Seviyesindeki Değişim

Asayiş toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Vali Sezer, Meriç Nehri’nin debisinin düşüşe geçtiğini ifade etti. Nehrin, saniyede yaklaşık 1500 metreküp su taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirten Sezer, son zamanlarda debinin 1300 metreküp seviyelerine kadar çıktığını, ancak şu anda bu seviyenin 800 metreküpe kadar düştüğünü aktardı. Bu durum, bölgedeki taşkın risklerinin azalmasına katkıda bulunuyor.

Bulgaristan'daki Su Durumu

Vali Sezer, Bulgaristan’daki Arda Nehri üzerindeki barajlarda doluluk oranının yüzde 125’e ulaştığını, bu nedenle tahliye işlemlerinin başladığını açıkladı. Gelen suyun savaklardan kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi, Meriç Nehri’ndeki debinin düşmesinde etkili bir faktör olarak öne çıkıyor. Bu durum, bölgedeki taşkın riskinin yönetilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Taşkın Riskine Karşı Önlemler

Meriç Nehri’nin taşkın sahalarında çeşitli yapıların ve hayvan ağıllarının bulunduğunu hatırlatan Sezer, bu alanlarda su baskını riskinin her zaman mevcut olduğunu ve vatandaşların jandarma aracılığıyla uyarıldığını vurguladı. Ayrıca, Edirne merkeze bağlı Büyükdöllük-Tatar köyü mevkiinde yazlık seddede meydana gelen yırtılmanın ardından, bölgede 10 ekibin aktif olarak çalıştığı ve menfezler aracılığıyla kontrollü su tahliyesinin yapıldığı belirtildi.

Vali Sezer, şehir merkezi için şu anda ciddi bir taşkın riskinin bulunmadığını ifade ederek, Meriç Havzası’nın debisi 1500 metreküp seviyelerine ulaştığında bile merkez açısından bir tehdit oluşturmayacağına dikkat çekti. Bu açıklamalar, bölge sakinlerinin endişelerini azaltmakta ve su yönetimi konusundaki çalışmaları desteklemektedir.