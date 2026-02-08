Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Gündem Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Kocaelispor'a Övgü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten Kocaelispor’a Övgü

Yayınlanma 14
14
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten Kocaelispor’a Övgü
Okunma Süresi: 2 dk

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserispor ile Kocaelispor arasında oynanacak maç öncesinde 40Bir Haber’e verdiği özel röportajda, Kocaelispor'un son dönem performansı ve taraftarının desteği hakkında olumlu ifadelerde bulundu. Çiçek, Kocaelispor'un futbol sahasındaki başarılarının yanı sıra, tribün atmosferinin Türk futboluna önemli bir katkı sağladığını vurguladı.

Kocaelispor’un Futbolu ve Taraftar Desteği

Vali Çiçek, Kocaelispor’un sergilediği futbolun kalitesine dikkat çekerek, “Büyük maçlarda skora doğrudan yansımayan anlar olabilir, ancak Kocaelispor'un oyununu izlemek gerçekten keyif verici. Bu sezon, taraftarlarıyla birlikte Kocaelispor, futbolun halktan uzaklaştığı bir dönemde adeta ilaç gibi geldi” dedi. Çiçek, Kocaelispor'un tribünlerindeki atmosferin Türkiye genelinde örnek teşkil ettiğini ifade etti. “Şu anda en coşkulu ve ateşli tribün ortamı Kocaeli’de mevcut. Kocaelispor maçlarını izleyenler, bazen maçın kendisinden ziyade tribünlerdeki coşkuyu izlemekten daha çok keyif alıyor” şeklinde konuştu.

Kayserispor ve Kocaelispor Arasındaki Rekabet

Çiçek, Kocaelispor yönetimi ile elde edilen başarıları da değerlendirdi. Dört yıldır Kayseri Valisi olarak görev yaptığını hatırlatan Çiçek, Kayserispor’un Türk futbolu için taşıdığı öneme vurgu yaptı. “Kayserispor, alışık olmadığımız zor günlerden geçiyor ve yarın çok kritik bir üç puana ihtiyaçları var” diyen Vali Çiçek, Kayserililerin Kocaelispor'un zorluğunu kabul ettiğini belirtti. “Gönlüm, yönettiğim şehrin bu zor durumdan bir an önce çıkması yönünde. Ancak Kayserililer, Kocaelispor'un ne kadar güçlü bir rakip olduğunun farkında. Hatta bazıları, bu maçın daha sonraki haftalarda oynanmasını tercih ederdi” ifadelerini kullandı.

Kayseri ve Kocaeli Arasındaki Dostluk

Vali Çiçek, Kayseri ile Kocaeli şehirleri arasında özel bir dostluk ve sempati olduğunu da belirtti. “Kayseri sokaklarında Kocaeli’ye karşı ayrı bir sevgi ve dostluk hissedersiniz. Türkiye’de spora büyük katkı sunan şehirler vardır; Bursa ve Trabzon bunlar arasında sayılabilir. Ancak, Kocaeli’siz Türk futbolu düşünülemez. Kocaeli, Türk futboluna her zaman coşku ve neşe katmıştır. Bu yüzden Kocaeli her zaman sevilir” şeklinde sonlandırdı.

