İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'nda Yeni Dönem: İsmet Dalcı Seçildi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı (İTEO) seçimlerinin sonuçları açıklandı. Uzun süredir bu görevi yürüten Eyüp Aksu'nun dönemi sona ererken, yeni başkan İsmet Dalcı oldu. Seçim, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi ve yaklaşık 20 bin taksi plakası sahibi tarafından oy kullanıldı.

Başkanlık Seçimi ve Sonuçları

Seçim sürecinde Eyüp Aksu'nun yanı sıra Davut Hanoğlu da adaylık yarışında yer aldı. Ancak, Aksu'nun yönetimi ibra edilmedi. Bu durum, taksi plakası sahipleri arasında tartışmalara yol açtı. Genel kurulda yapılan oylamalar sonucunda, Dalcı'nın başkanlığı kazanması, sektördeki birçok kişi tarafından olumlu karşılandı. Dalcı, plakaların değerinin artacağına dair inancını sık sık dile getiriyordu.

Eyüp Aksu'nun Yönetimi ve Eleştiriler

Eyüp Aksu, görevde bulunduğu süre boyunca sık sık taksi ücretlerine zam talep etmesiyle tanınmıştı. Bu durum, taksiciler arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Aksu'nun başkanlığı döneminde yaşanan bazı tartışmalı olaylar da dikkat çekti. Özellikle, Aksu'nun çeşitli sosyal konulardaki açıklamaları ve tutumları, kamuoyunda eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

İsmet Dalcı'nın Beklentileri ve Hedefleri

Yeni başkan İsmet Dalcı, göreve başlamasıyla birlikte taksi sektöründe iyileştirmeler yapmayı hedefliyor. Dalcı, sektördeki sorunların çözümü için yeni projeler geliştireceğini ve taksicilerin haklarını daha etkin bir şekilde savunacağını belirtti. Ayrıca, İstanbul'daki ulaşım sisteminin daha verimli hale gelmesi için işbirliği yapma çağrısında bulundu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın yeni yönetimi, sektördeki zorlukları aşmak için çeşitli stratejiler üzerinde çalışacağını duyurdu. Dalcı'nın başkanlığı, taksi esnafının beklentilerini karşılama yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi. Seçim sonuçları, İstanbul'daki ulaşım dinamiklerini etkileyecek gelişmelerin habercisi olarak yorumlanıyor.