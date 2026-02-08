ATA AÖF Bütünleme Sınavı Tarihleri ve Giriş Belgeleri Hakkında Bilgiler

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından gerçekleştirilen final sınavı sonuçları, 15 Ocak 2026 tarihinde duyuruldu. Bu sonuçlar doğrultusunda, geçme notunu elde edemeyen öğrencilerin katılacağı bütünleme (telafi) sınavına yönelik hazırlıklar hız kazandı. Öğrenciler, sınav tarihleri ve yerleri hakkında detaylı bilgi arayışında bulunuyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman düzenlenecek ve sınav yerleri açıklandı mı? İşte bu soruların yanıtları ve detaylar.

Bütünleme Sınavı Tarihleri

ATA AÖF’nin güz dönemi takvimine göre, bütünleme sınavları 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, üç oturum halinde yapılacak ve oturum saatleri belirlenmiştir. İlk oturum 14 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30’da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00’da ve üçüncü oturum ise 15 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30’da başlayacaktır. Bu tarihler, öğrencilerin sınav hazırlıklarını planlamaları açısından önem taşımaktadır.

Sınav Giriş Belgeleri ve Yerleri

Öğrenciler, ATA AÖF bütünleme sınavlarına katılabilmek için sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini merak etmektedir. Ancak, henüz ATA AÖF bütünleme sınavlarının giriş belgeleri ve sınav yerleri yayımlanmamıştır. Resmi duyurular yapıldığında, bu bilgilerin güncellemeleri haberimize eklenecektir. Öğrencilerin sınav tarihine kadar bu bilgileri takip etmeleri önemlidir.

Sonuç olarak, ATA AÖF bütünleme sınavları için geri sayım başlamışken, öğrencilerin sınav hazırlıkları ve belgeleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeleri önerilmektedir. Bu süreçte, resmi kaynaklardan gelecek olan bilgilere dikkat edilmesi, öğrencilerin sınav sürecini daha sağlıklı yönetmelerine yardımcı olacaktır.