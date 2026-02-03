Şubat 2026 Kira Artış Oranı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat 2026 kira artış oranı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bugün saat 10.00’da duyurulan veriler, Ocak ayı enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte, kira sözleşmelerini yenileyecek olanlar için yasal artış sınırını belirlemiş oldu. Peki, Şubat ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar.

TÜİK Ocak 2026 Enflasyon Rakamları

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2026 yılı Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) önemli bir artış gösterdi. Ocak ayı itibarıyla enflasyon, bir önceki aya göre %4,84, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %30,65 oranında yükseldi. Ancak, kira artışlarını belirlemede esas alınan 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı %33,98 olarak belirlendi. Bu oran, kira artışlarının yasal üst sınırını oluşturuyor.

Şubat 2026 Kira Artış Oranı

Şubat ayında yapılacak kira artışlarında yasal üst sınır olarak belirlenen %33,98’lik oran, Ocak ayındaki %34,88’lik ortalamaya göre bir miktar düşüş göstermiştir. Ancak bu oran, Şubat ayı için geçerli olacak sözleşmelerde tavan fiyatı belirleyerek, ev sahiplerinin kiracılardan talep edebileceği maksimum artış oranını ortaya koymaktadır.

Kira Artışı Hesaplama Örnekleri

Yeni kira artış oranıyla birlikte, kiracıların ödeyeceği kira bedelleri de etkilenmektedir. Aşağıda, çeşitli kira bedelleri üzerinden yapılacak artışlar ile ilgili hesaplama örnekleri yer almaktadır:

Örnek 1: 10.000 TL kira ödeyen bir kiracı için yapılacak artış, %33,98 oranı uygulandığında yaklaşık 3.398 TL olacaktır. Böylece toplam kira bedeli 13.398 TL’ye yükselecektir.

Örnek 2: 20.000 TL kira ödeyen kiracılar için, %33,98 oranında bir artış yaklaşık 6.796 TL’lik bir artışa yol açar. Toplam kira bedeli 26.796 TL olacaktır.

Örnek 3: 30.000 TL kira ödeyenler için, %33,98’lik artış 10.194 TL ekleyerek toplam kira bedelini 40.194 TL’ye çıkarır.

Örnek 4: 40.000 TL kira ödeyen kiracılar için ise, %33,98 oranında bir artış 13.592 TL’lik bir artış demektir. Bu durumda toplam kira bedeli 53.592 TL olacaktır.

Açıklanan bu rakamlar, yalnızca konut kiraları için değil, aynı zamanda iş yerleri için yapılacak zamları da etkilemektedir. Ev sahipleri, yasal olarak bu oranın üzerinde bir artış talep edememektedir. 2026 yılı boyunca açıklanacak her yeni veri, kira sözleşmelerinin şekillenmesine katkı sağlayacaktır.