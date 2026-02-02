2026 Asgari Ücret Desteği Miktarı ve Yararlanma Koşulları Belirlendi

2026 yılına ait asgari ücret zammının açıklanmasının ardından, işverenlerin dikkatleri asgari ücret desteği tutarlarına yöneldi. Geçen yıl uygulanan günlük 33,3 lira, aylık 1.000 lira olan destek tutarları 2026 için ne kadar olacak ve bu destekten kimler yararlanabilecek? İşte 2026 yılı asgari ücret desteği şartları ve detayları.

2026 Asgari Ücret Desteği Tutarları

2026 yılı için asgari ücret, yapılan güncellemelerle brüt 33.030 lira, net 28.075 lira ve günlük 1.101 lira olarak belirlendi. Bu artışa paralel olarak, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği de güncellendi. 2025 yılında günlük 33,3 lira, aylık 1.000 lira olarak sunulan destek, bu yıl yüzde 27’lik bir artışla günlük 42,33 lira, aylık 1.270 lira seviyesine çıkarıldı. 2024 yılında ise destek, günlük 23,33 lira, aylık 700 lira olarak uygulanmıştı.

Destek Hesaplama Yöntemi

2026 yılı Ocak–Aralık döneminde destekten yararlanabilmesi için işverenlerin, bildirilen toplam prim ödeme gün sayısını günlük 42,33 TL ile çarpmaları gerekecek. Bu şekilde elde edilen tutar, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödeyeceği primlerden mahsup edilecek. Destekten yararlanılabilecek gün sayısı, 2025 yılındaki aynı ayın prim gün sayısını geçemeyecek.

Yararlanma Koşulları

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan çalışanlar dikkate alınacak. Herhangi bir sektör ayrımı olmaksızın, şartları sağlayan tüm işyerleri bu destekten faydalanabilecek. 2025 yılındaki prime esas günlük kazancı 1.300 TL (aylık 39.000 TL) ve altında olan çalışanlar için işverenlere günlük 42,33 TL, aylık 1.270 TL destek verilecektir. Ayrıca, 2026 yılında ilk kez açılan işyerleri, çalışanları için herhangi bir ücret sınırı olmaksızın destek alabilecekler.

Özel Sektörler İçin Ücret Sınırları

Toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde, prime esas günlük kazancı 2.600 TL ve altında olan çalışanlar için destek uygulanacağı belirtilmiştir. Linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde ise bu sınır 3.467 TL olarak belirlenmiştir.

Destekten Yararlanma Şartları

İşverenlerin destekten faydalanabilmesi için 2026 yılında bildirilen sigortalı sayısının, 2025 yılının aynı ayının altına düşmemesi, prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi ve SGK primlerinin düzenli bir şekilde ödenmesi gerekmektedir. Bu şartların ihlali durumunda, destek kesilecektir.

Destekten Yararlanamayacak Olanlar

Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işyerleri, sahte sigortalı bildirimi yapanlar, SGK prim borcu bulunan ve bunu yapılandırmayan işletmeler ile denetimlerde brüt asgari ücretin onda birini aşan eksik kazanç bildirimi yapılan işyerleri destekten yararlanamayacaklardır.

2026 yılına ait asgari ücret desteği, işverenler için önemli bir mali destek sunarken, belirlenen koşullar ve tutarlarla birlikte uygulamaların nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.