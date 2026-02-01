Dolar
Mika Raun Can'dan Uyuşturucu İtirafı: Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Can, "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılıktaki İfadesinde Uyuşturucu Kullanımını Kabul Etti

Mika Raun Can, savcılığa verdiği ifadede aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirtti. Yaklaşık 20 gün önce Amsterdam'da bulunduğunu ve burada uyuşturucu içeren kek yediğini itiraf etti. Can, “Erkek arkadaşım Batuhan Can da aynı kekten yedi. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları, sosyal medya üzerindeki etkisi ve takipçi kitlesi göz önüne alındığında dikkat çekici bir itiraf olarak değerlendirildi.

Uyuşturucu Partisi İddialarını Reddetti

Mika Raun Can, hakkında çıkan fuhuş ve uyuşturucu partisi düzenleme iddialarını kesin bir dille reddetti. Can, hayatının hiçbir döneminde kimseyi fuhuşa teşvik etmediğini ve evinde uyuşturucu partileri düzenlemediğini ifade etti. Yalnızca yurt dışında uyuşturucu kullandığını kabul eden Can, diğer suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

Bu durum, sosyal medya fenomenlerinin yaşam tarzları ve toplum üzerindeki etkileri hakkında yeniden bir tartışma başlatabilir. Mika Raun Can'ın ifadesindeki detaylar, gençler arasında uyuşturucu kullanımı ve sosyal medya etkileri konularında daha geniş bir farkındalık yaratma potansiyeline sahip.

