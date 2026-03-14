İlber Ortaylı’nın vefatı sonrası Türkiye'de taziye mesajları nasıl yayıldı?

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberi, tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğdu. 78 yaşında hayata veda eden Ortaylı, ardında unutulmaz eserler, sayısız anı ve büyük bir bilgi mirası bıraktı. Onun kaybı yalnızca ailesini ve yakın çevresini değil, fikirlerinden ilham alan milyonları da yasa boğdu. Siyaset, iş, spor ve sanat dünyasından birçok isim peş peşe taziye mesajları paylaşırken, Ortaylı'nın ardından duyulan derin üzüntü sosyal medyada da geniş yankı buldu.

İlber Ortaylı'nın ailesinden ilk açıklama ne oldu?

İlber Ortaylı'nın ailesi tarafından vefatı sonrası yapılan ilk açıklamada, "Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak bir büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız" denildi.

Ayrıca, Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından iki gün önce yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz" ifadelerine yer verilmişti. Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi görüyordu ve geçen ay prostat ameliyatı olmuştu.

Kimler taziye mesajı paylaştı?

78 yaşında hayata gözlerini yuman Ortaylı için siyaset, iş dünyası, spor ve sanat camiasından art arda taziye mesajları paylaşıldı. Sevenlerini derin üzüntüye boğan acı haberin ardından birçok isim, duydukları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ömrünü ilme ve milletimizin tarih şuurunun güçlenmesine adayan İlber Hoca, bilgisi, eserleri ve yetiştirdiği nesillerle ülkemizin fikir hayatında derin izler bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, "Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" şeklinde konuştu.

İlber Ortaylı'nın hayatı ve kariyeri nasıl şekillendi?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya Bregenz'de bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Annesi Şefika Hanım, babası Kemal Ortaylı'dır. 1949 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Ortaylı, eğitim hayatına burada devam etti. Almanca öğrenmesi için kaydettirildiği İstanbul Avusturya Lisesi'nde hazırlık ve ortaokul birinci sınıfı okuduktan sonra Ankara Atatürk Lisesi'ne geçti ve 1965 yılında buradan mezun oldu.

İlber Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde öğrenim gördü ve Chicago Üniversitesi'nde master çalışmasını Prof. Halil İnalcık ile yaptı. 1974 yılında doktor, 1979 yılında doçent unvanını aldı. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova gibi birçok uluslararası üniversitede misafir profesör olarak ders verdi ve yerli ve yabancı dergilerde Osmanlı tarihi üzerine makaleler yayınladı. 1989'da Türkiye'ye dönerek profesör unvanını kazandı ve çeşitli üniversitelerde akademik kariyerine devam etti.