Esra Erol’da Gündem Yaratan İddialar: Derya İlgin Kimdir, Ne Oldu?

Esra Erol’da programında son günlerde adı sıkça anılan Derya İlgin, hakkında ortaya atılan iddialarla Türkiye gündemine oturdu. İstanbul’da yaşadığı belirtilen ve evli, iki çocuk annesi olan Derya İlgin, eşi Barış İlgin’in canlı yayında yaptığı açıklamalarla kamuoyunun ilgisini çekti.

Barış İlgin: “Beni kandırdı, kaçırıldım dedi”

Barış İlgin’in anlattıklarına göre eşi, “kaçırıldım” bahanesiyle kendisinden beş ev parası kadar para aldı. Eşinin kendisini defalarca kandırdığını öne süren Barış İlgin’in iddiaları, stüdyoda şaşkınlık yarattı.

Yasaklı madde ve dolandırıcılık iddiası

Programda dile getirilen diğer çarpıcı iddialar ise yasaklı madde kullanımı ve dolandırıcılıkla ilgiliydi. Bu gelişmelerin ardından olay, bir aile krizi olmaktan çıkıp toplumsal bir tartışma konusu haline geldi.

Sosyal medya yıkıldı

Olayla ilgili görüntülerin yayınlanmasının ardından Derya İlgin ismi, sosyal medya platformlarında kısa sürede trend topic oldu. Pek çok kullanıcı, olayın detaylarını merak ederken, Derya İlgin’in konuya dair bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.