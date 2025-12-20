20 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı!

Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto’nun 152. çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Ana numaralar 5, 27, 52, 64, 73, 83 olarak belirlenirken, Joker 44 ve SüperStar numarası 9 oldu. 464 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Kazananlar ve ikramiye dağılımı belli oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 20 Aralık Pazartesi günü saat 21.30’da tamamlandı. Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği çekilişte, kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu.

Kazanan Numaralar:

Ana Numaralar: 5 – 27 – 52 – 64 – 73 – 83

Joker: 44

SüperStar: 9

6 bilen çıkmadığı için 464.178.207,37 TL’lik büyük ödül bir sonraki çekilişe devretti. Bu da 22 Aralık’ta yapılacak olan çekilişi daha da kritik hâle getirdi.

İkramiye Dağılımı:

5 bilen: 1 kişi – 3.649.692,60 TL

4 bilen: 312 kişi – 11.697,70 TL

3 bilen: 12.612 kişi – 723,45 TL

2 bilen: 191.396 kişi – 71,50 TL

SüperStar opsiyonunu işaretleyen oyuncular da çeşitli ikramiyeler kazandı.

Kupon Sorgulama

Sonuçlarınızı ve kupon bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ya da Milli Piyango mobil uygulaması ile kolayca sorgulayabilirsiniz.

Bir Sonraki Çekiliş

Çılgın Sayısal Loto bir sonraki çekilişi 22 Aralık 2025 tarihinde yapılacak. Artan büyük ikramiye ile rekor kazanım ihtimali oyuncuların ilgisini artırıyor.