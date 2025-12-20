Dolar
Haberin Gündemi Genel 20 Aralık 2025 e-YDS Sonuçları Açıklandı! Adaylar Sonuçlara Erişebiliyor

20 Aralık 2025 e-YDS Sonuçları Açıklandı! Adaylar Sonuçlara Erişebiliyor

20 Aralık 2025’te uygulanan e-YDS İngilizce sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabiliyor.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk
Okunma Süresi: 2 dk

ÖSYM, 20 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2025/12 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak ulaşabiliyor.

Sonuçlar Beklenenden Erken Açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavın değerlendirme işlemleri kısa sürede tamamlandı. Değerlendirme sürecinin ardından adaylar bugün itibarıyla sonuç ekranına erişim sağlayabiliyor. Sınavda uygulanan çoktan seçmeli testlerin değerlendirilmesi, ÖSYM’nin otomatik sistemleriyle elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapıldı.

e-YDS Nedir, Kimler Katıldı?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın dijital formatta uygulanan versiyonudur. Bu oturumda sadece İngilizce dili üzerinden sınav gerçekleştirilmiştir. Özellikle akademik kariyer yapmak isteyen, dil tazminatı almak ya da çeşitli kurum ve kuruluşların dil yeterliliği şartını sağlamak isteyen adaylar sınava büyük ilgi gösterdi.

e-YDS; Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan e-Sınav merkezlerinde elektronik ortamda gerçekleştirildi. Adaylar sınav sırasında hem zamandan hem de değerlendirme sürecinden tasarruf sağlayan bu sistem sayesinde sonuçlara daha hızlı ulaşma imkânı elde ediyor.

Sonuçlara Nereden ve Nasıl Ulaşılır?

Adaylar, sınav sonuçlarını aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilir:

https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme giriş yapın.

“e-YDS 2025/12 İngilizce” sonuç ekranını görüntüleyin.

Puanınızı, doğru-yanlış sayılarınızı ve başarı durumunuzu inceleyin.

YDS Sonucu Nerelerde Geçerli?

e-YDS puanı, YÖK tarafından belirlenen geçerlilik sürelerine ve kurumların taleplerine göre farklı alanlarda kullanılabilir. En yaygın kullanım alanları:

Yüksek lisans ve doktora başvuruları

Akademik kadro alımları

KPSS dil puanı gerektiren kadrolar

TUS, DUS gibi sınavlar için yabancı dil yeterliliği

Kamu kurum ve kuruluşlarında yabancı dil tazminatı

Sonraki e-YDS Ne Zaman?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre bir sonraki e-YDS oturumu 2026 yılı içerisinde planlanan ilk çeyrekte yapılacak. Adaylar sınav takvimi ve başvuru tarihlerini ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden takip edebilir.

Not: Sonuçlara yönelik itirazlar, ÖSYM’nin belirttiği süre içerisinde "Aday İşlemleri Sistemi" üzerinden yapılabilecek. İtiraz süresi ve koşulları için ÖSYM duyurular bölümü kontrol edilmelidir.

