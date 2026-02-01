Dolar
TOKİ Kahramanmaraş Sosyal Konut Kura Çekimi Tarihi Belli Oldu

Yayınlanma
14
14
Kahramanmaraş'ta inşa edilecek olan 8 bin 195 sosyal konut için TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura çekiminin tarihi açıklandı. 5 Şubat 2026 Pazartesi günü düzenlenecek olan çekiliş, büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu kura ile birlikte, başvuran vatandaşlar, ev sahibi olma şansını elde etme fırsatını yakalayacak.

Kura Çekimi Detayları

Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde inşa edilecek sosyal konutlar için hak sahiplerinin belirlenmesi, noter huzurunda yapılacak kura ile gerçekleşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı haftalık kura takvimine göre, Kahramanmaraşlılar, 5 Şubat 2026'da ev sahibi olup olamayacaklarını öğrenecekler.

Kura Sonuçlarına Erişim

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bu sayede, başvuru sahipleri sonuçlarını kolaylıkla takip edebilecekler. Ancak, kura çekilişine katılacakların isim listesi ve başvurusu reddedilenlerin durumu henüz resmi olarak yayımlanmadı. İlgili liste ve bilgilerin, çekiliş tarihinden kısa bir süre önce açıklanması bekleniyor.

TOKİ Kahramanmaraş Konut Fiyatları

Kahramanmaraş'taki TOKİ sosyal konut projelerinde, %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade uygulanacak. Konutların büyüklüğüne göre satış fiyatları ve aylık taksit tutarları ise şu şekildedir: 55 m² 1+1 konutlar için satış fiyatı 1.800.000 TL, peşinat 180.000 TL ve aylık taksit 6.750 TL; 65 m² 2+1 konutlar için satış fiyatı 2.200.000 TL, peşinat 220.000 TL ve aylık taksit 8.250 TL; 80 m² 2+1 konutlar için ise satış fiyatı 2.650.000 TL, peşinat 265.000 TL ve aylık taksit 9.938 TL olarak belirlenmiştir. TOKİ, konut tiplerine göre farklı ödeme seçeneklerini de detaylı bir şekilde duyuracaktır.

