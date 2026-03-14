Hamsi Sezonu Sona Erdi, Balık Tezgahlarında Ne Değişti?

Karadeniz'de yaklaşık altı aydır kesintisiz olarak avlanan hamsi, bu sezon ilk kez Trabzon balık tezgahlarında yer almadı. Balıkçı esnafı, havaların ısınmasıyla birlikte hamsinin sezonunun kapandığını ifade ederek, tezgahlarda mezgit ve istavrit gibi alternatif balıkların daha fazla yer alacağını belirtti.

Trabzon Balık Hali'nde esnaflık yapan Ahmet Çoğalmış, Eylül ayından bu yana sürekli avlanan hamsinin, bugün itibarıyla tezgahlarda bulunmadığını dile getirdi. Çoğalmış, "Hamsinin nihayetinde sonuna gelindi. İlk defa bugün tezgahlarda hamsi yok. Eylül ayından beri hiç durmadan hamsi çıkıyordu ancak bugün gelmedi. Artık gitti gibi görünüyor," şeklinde konuştu.

Mezgit ve İstavrit Tezgahlarda Daha Fazla Yer Alacak mı?

Çoğalmış, son zamanlarda oldukça lezzetli hamsilerin çıktığını, vatandaşların da bu durumdan memnun kaldığını ancak hamsi sezonunun sona erdiğini vurguladı. "Bundan sonra tezgahlarda istavrit, mezgit, somon, levrek ve alabalık daha çok yer alacak. Yaz sezonu mezgitin sezonudur, bundan sonra mezgit ve istavriti bol görürüz," dedi.

Balık fiyatları hakkında bilgi veren Çoğalmış, şu anda istavritin 100 TL, mezgitin 250 TL, yaprak tirsi fiyatının 75-100 TL, somonun 300 TL ve levrek fiyatının 500 TL'den satıldığını açıkladı.

Hamsi Avının Sonuna Gelindi mi?

Balıkçı esnafı Murat Doğan da, yaklaşık altı aydır devam eden hamsi avının sonuna gelindiğini belirtti. Doğan, "Hamsi şu anda bitti gibi gözüküyor. Altı aydan beri sürekli hamsi çıkıyordu ancak bugün çıkmadı. Havaların ısınmasıyla birlikte hamsi tezgahlardan çekiliyor. Hamsiden boşalan yeri de bol çıkan mezgit ve istavrit alıyor," ifadelerini kullandı.

Doğan, mezgitin bugün oldukça bol çıktığını ve daha önce 1500 TL'ye kadar satılan mezgitin, bol çıkmasıyla birlikte fiyat olarak da düştüğünü belirtti. İnce mezgitin 200 TL, büyük mezgitin ise 500 TL'den satıldığını aktardı.