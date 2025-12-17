Ela Rümeysa Cebeci Kimdir, Neden Tutuklandı? İşte Tüm Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında medya dünyasından birçok isim hakkında soruşturma başlatıldı. Bu isimlerden biri de spiker Ela Rümeysa Cebeci oldu.

Başsavcılık açıklamasına göre, "uyuşturucu madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada Cebeci hakkında ek delillerin ortaya çıkması üzerine tekrar ifadeye çağrıldı.

Savcılıktan Açıklama:

“Şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde, üzerine atılı 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.”

Testi Pozitif Çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin saç örneği, Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. Yapılan analizlerde uyuşturucu maddeye rastlanması, tutuklama kararında etkili oldu.

Bu kapsamda:

Saç testi pozitif çıktı

Uyuşturucu kullanılan ortamda bulunduğu iddia edildi

"Kullanımı kolaylaştırmak" suçu yöneltildi

Tartışmalı Fotoğraf İddiası

Cebeci'nin, daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile uyuşturucu ortamında çekilmiş bir fotoğrafının telefonunda bulunduğu iddia edildi. Ancak Cebeci bu iddiayı reddetti:

“Saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım.”

Ela Rümeysa Cebeci Kimdir?

Doğum Tarihi: 31 Mayıs 1988

Yaşı: 37 (2025 itibarıyla)

Doğum Yeri / Memleket: İstanbul

Eğitim: (Kamuoyuna yansımadı)

Meslek: Spiker, Radyo ve TV Sunucusu, Oyuncu

Kariyeri

2011: İstanbul FM'de radyo programları yaparak medya kariyerine başladı

2011: Kanıt dizisinde oyunculuk deneyimi yaşadı

2012: Fetih 1453 filminde rol aldı

Daha sonra Şevkat Yerimdar gibi yapımlarda da yer aldı

Son yıllarda haber kanallarında spiker ve sunucu olarak görev yaptı

Hakkındaki Suçlamalar

Uyuşturucu madde kullanmak

Kullanımı kolaylaştırmak

Uyuşturucu ortamında bulunmak ve yayılmasına katkı sunmak

Şu an "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.