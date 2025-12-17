Dolar
42,7267 %0.01
Euro
50,3161 %0.16
Gram Altın
5.959,13 % -0,07
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Ela Rümeysa Cebeci Kimdir, Neden Tutuklandı? İşte Tüm Detaylar

Ela Rümeysa Cebeci Kimdir, Neden Tutuklandı? İşte Tüm Detaylar

Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı test sonucu pozitif çıkan Cebeci’nin tutuklanma gerekçesi ve biyografisi merak ediliyor. İşte gelişmeler…

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ela Rümeysa Cebeci Kimdir, Neden Tutuklandı? İşte Tüm Detaylar
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında medya dünyasından birçok isim hakkında soruşturma başlatıldı. Bu isimlerden biri de spiker Ela Rümeysa Cebeci oldu.

Başsavcılık açıklamasına göre, "uyuşturucu madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada Cebeci hakkında ek delillerin ortaya çıkması üzerine tekrar ifadeye çağrıldı.

Savcılıktan Açıklama:

“Şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde, üzerine atılı 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Testi Pozitif Çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin saç örneği, Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. Yapılan analizlerde uyuşturucu maddeye rastlanması, tutuklama kararında etkili oldu.

Bu kapsamda:

Saç testi pozitif çıktı

Uyuşturucu kullanılan ortamda bulunduğu iddia edildi

"Kullanımı kolaylaştırmak" suçu yöneltildi

Tartışmalı Fotoğraf İddiası

Cebeci'nin, daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile uyuşturucu ortamında çekilmiş bir fotoğrafının telefonunda bulunduğu iddia edildi. Ancak Cebeci bu iddiayı reddetti:

Saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım.

Ela Rümeysa Cebeci Kimdir?

Doğum Tarihi: 31 Mayıs 1988

Yaşı: 37 (2025 itibarıyla)

Doğum Yeri / Memleket: İstanbul

Eğitim: (Kamuoyuna yansımadı)

Meslek: Spiker, Radyo ve TV Sunucusu, Oyuncu

Kariyeri

2011: İstanbul FM'de radyo programları yaparak medya kariyerine başladı

2011: Kanıt dizisinde oyunculuk deneyimi yaşadı

2012: Fetih 1453 filminde rol aldı

Daha sonra Şevkat Yerimdar gibi yapımlarda da yer aldı

Son yıllarda haber kanallarında spiker ve sunucu olarak görev yaptı

Hakkındaki Suçlamalar

Uyuşturucu madde kullanmak

Kullanımı kolaylaştırmak

Uyuşturucu ortamında bulunmak ve yayılmasına katkı sunmak

Şu an "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

#İstanbul Adliyesi
#Ela Rümeysa Cebeci
#Ela Cebeci Tutuklandı Mı
#Spiker Gözaltı
#Uyuşturucu Soruşturması
#Mehmet Akif Ersoy Bağlantısı
#Medya Operasyonları
#Adli Tıp Saç Testi
Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Yapacak! Başvuru Ekranı ve Şartlar Açıklandı
Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Yapacak! Başvuru Ekranı ve Şartlar Açıklandı
#Genel / 17 Aralık 2025
17 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
17 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
#Genel / 17 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
DSİ 328 Personel Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu Adaylar Başvurabilecek
DSİ 328 Personel Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu Adaylar Başvurabilecek
Genel
SGK 1000 Personel Alımı Başlıyor! Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihi Belli Oldu
SGK 1000 Personel Alımı Başlıyor! Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihi Belli Oldu
Icardi'den Kafa Karıştıran Paylaşım: “Aslan Sırtlanlarla Tartışmaz”
Icardi'den Kafa Karıştıran Paylaşım: “Aslan Sırtlanlarla Tartışmaz”
İlçe İlçe Duyuruldu! İstanbul’da 10 Saatlik Elektrik Kesintisi: İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ Listesi
İlçe İlçe Duyuruldu! İstanbul’da 10 Saatlik Elektrik Kesintisi: İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ Listesi
17 Aralık Şans Topu Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Tek Kişiye Gitti!
17 Aralık Şans Topu Sonuçları Açıklandı: Büyük İkramiye Tek Kişiye Gitti!
Resul Holoğlu Kimdir?
Resul Holoğlu Kimdir?
AB Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Orta Doğu'yu Görüştü
AB Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Orta Doğu'yu Görüştü
Güzide Duran’dan Aşk Paylaşımı
Güzide Duran’dan Aşk Paylaşımı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft