Ela Rümeysa Cebeci Kimdir, Neden Tutuklandı? İşte Tüm Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında medya dünyasından birçok isim hakkında soruşturma başlatıldı. Bu isimlerden biri de spiker Ela Rümeysa Cebeci oldu.
Başsavcılık açıklamasına göre, "uyuşturucu madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada Cebeci hakkında ek delillerin ortaya çıkması üzerine tekrar ifadeye çağrıldı.
Savcılıktan Açıklama:
“Şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde, üzerine atılı 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.”
Testi Pozitif Çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin saç örneği, Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. Yapılan analizlerde uyuşturucu maddeye rastlanması, tutuklama kararında etkili oldu.
Bu kapsamda:
Saç testi pozitif çıktı
Uyuşturucu kullanılan ortamda bulunduğu iddia edildi
"Kullanımı kolaylaştırmak" suçu yöneltildi
Tartışmalı Fotoğraf İddiası
Cebeci'nin, daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile uyuşturucu ortamında çekilmiş bir fotoğrafının telefonunda bulunduğu iddia edildi. Ancak Cebeci bu iddiayı reddetti:
“Saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım.”
Ela Rümeysa Cebeci Kimdir?
Doğum Tarihi: 31 Mayıs 1988
Yaşı: 37 (2025 itibarıyla)
Doğum Yeri / Memleket: İstanbul
Eğitim: (Kamuoyuna yansımadı)
Meslek: Spiker, Radyo ve TV Sunucusu, Oyuncu
Kariyeri
2011: İstanbul FM'de radyo programları yaparak medya kariyerine başladı
2011: Kanıt dizisinde oyunculuk deneyimi yaşadı
2012: Fetih 1453 filminde rol aldı
Daha sonra Şevkat Yerimdar gibi yapımlarda da yer aldı
Son yıllarda haber kanallarında spiker ve sunucu olarak görev yaptı
Hakkındaki Suçlamalar
Uyuşturucu madde kullanmak
Kullanımı kolaylaştırmak
Uyuşturucu ortamında bulunmak ve yayılmasına katkı sunmak
Şu an "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.